Un coffre-fort à la maison : lequel choisir ?

En 2020, il y a eu environ 94 cambriolages par jour en Belgique. Les biens les plus volés sont les bijoux, l’argent et le multimédia. Pour les protéger, une solution : les mettre dans un coffre-fort. Mais lequel choisir ? Et est-ce que cela garantira une meilleure couverture des assurances en cas de vol ?

​​​​​​Des coffres-forts, il y en a de toutes les tailles et à tous les prix

Selon la taille (de 3 à 450 litres), le niveau de sécurité (de 0 à 6), ou le type de fermeture (clef, code), comptez de 49 à 10 000€. A cela, vous devez ajouter la pose, si vous voulez qu’il soit scellé dans un mur ou fixé au sol.

L'affirmation du spécialiste

© maisonducoffrefort "Aucun coffre n’est inviolable ! On peut juste retarder l’accès aux biens", souligne Christian Van De Wiele, Administrateur de la Maison du coffre-fort.

Un coffre-fort, dernier maillon d'un système de sécurité

© fws Vous devez d’abord penser à sécuriser vos portes et fenêtres... Cela refroidira les cambrioleurs !" Un coffre-fort rassure, mais il est le dernier maillon d’un système de sécurité. "Vous devez d’abord penser à sécuriser vos portes et fenêtres", insiste Matthias Verstraete, Responsable Quincaillerie chez BricoPlanit. "Cela refroidira les cambrioleurs !"

Coffre de sécurité ou coffre-fort ?

IL existe deux types de coffres : Les coffres de sécurité. Ils sont en acier uniquement. Choisissez le plus épais pour plus de sécurité. Comment le savoir ? Faite sonner les parois, plus le son est bas, plus il est épais.

uniquement. Choisissez le plus épais pour plus de sécurité. Comment le savoir ? Faite sonner les parois, plus le son est bas, plus il est épais. Prix : entre 49€ et 400€

Ne mettez que des objets de petite valeur entre 2 000 à 3 000 €, car ils peuvent s’ouvrir très rapidement… 2. Les coffres-forts Les coffres-forts sont en acier et en béton . Ils sont blindés sur les 6 parois .

. Ils sont . Les normes et certifications permettent d’identifier avec précision le niveau de sécurité d’un coffre-fort.

Une plaque d’identification se trouve à l’intérieur de la porte.

Cela va du grade 0 à 6. Plus le grade est élevé, plus le coffre sera résistant à une intrusion. Plus le cambrioleur mettra du temps à l’ouvrir. Mais forcément, il sera plus cher aussi. La certification EN 14450, de classe S1 ou S2, est la norme minimale de sécurité des coffres. Bien plus exigeante, la certification EN 1143-1, de classe 0 à 6. C'est la norme de référence des coffres-forts : la plus recommandée.

Coffre-fort anti-feu et étanche ?

Il existe des coffres-forts ignifuges qui conserveront vos biens en cas d’incendie. Les documents papiers seront préservés jusqu’à une température de 170 °C et les supports informatiques jusqu’à 50 °C. Comme il existe des coffres-forts ignifuges, il existe également des coffres-forts étanches. Vous l’aurez compris, ici ce n’est pas contre le feu, mais de l’eau que l’on est protégé. D’une règle générale, un coffre-fort ignifuge sera aussi étanche. Mais il est toujours préférable de le demander.

Quel type de serrure ?

Le coffre-fort à code fonctionne avec un code électronique à chiffres ou à lettres choisi par son propriétaire. On peut aussi imaginer non pas des chiffres, mais bien un nom original, plus facile à retenir. Il ne faut surtout jamais mettre votre date de naissance, ce serait trop facile ! Il est essentiel de changer les piles tous les deux ans, en fonction de la fréquence d'utilisation. Si vous n'y pensez pas, votre coffre sera fermé à tout jamais… 2. Le coffre-fort à clé est le modèle le plus basique et aussi le plus simple d’utilisation. Le risque majeur de ce modèle reste évidemment la possibilité d’égarer la clé ou bien de se la faire dérober.

Le poser ou le sceller ?

L'ancrage est primordial pour un coffre: préférez le sol au mur. "Cela vous coûtera environ 345€ avec la livraison, l’ancrage, et la mise en service", explique Christian Van De Wiele, Administrateur à la Maison du coffre-fort. Mais demandez toujours un devis avant d’entamer une pose de coffre afin d’éviter les surprises: selon la taille du coffre, le lieu de pose, les matériaux de votre maison, les prix fluctuent.

Et les assurances en cas de vol ?

© assurver ... si vous avez une porte blindée ou un système d’alarme agréé, la note sera moins salée. Contrairement à la France, en Belgique, avoir un coffre-fort ne diminuera pas vos primes d’assurance vol. "Par contre, si vous avez une porte blindée ou un système d’alarme agréé, la note sera moins salée" , souligne Guillaume Moloughney, Responsable Sinistre chez Assurver. Si vous avez souscrit à la garantie " vol " dans votre contrat " habitation ", pour l’ensemble de vos bijoux, vous serez indemnisé en fonction du nombre de pièces. Et au niveau du remboursement ? "Si vous avez souscrit à la garantie " vol " dans votre contrat " habitation "", explique Guillaume Moloughney, "pour l’ensemble de vos bijoux, vous serez indemnisé en fonction du nombre de pièces , ou 10 % du montant assuré en " contenu " quand votre contrat n’est pas établi au nombre de pièces. " "Pour un studio une pièce, vous retoucherez +/- 1 800€ au total ! Et ce quelles que soient les valeurs de vos bijoux volés.", précise-t-il. Il ajoute: "Une maison avec 4 grandes pièces, vous recevrez +/- 7 200€."

Renseignez-vous

Chez certains assureurs, il existe une extension de garantie qui double l’intervention (50% en plus). Et si vous avez un ensemble de valeurs de plus de 20 000€, c'est alors que c’est plus intéressant d’avoir une assurance " Tous Risques " souscrite chez un assureur spécialisé - comme la compagnie " Jean Verheyen " par exemple - . Mais là, les primes sont plus élevées et la présence d’un coffre-fort sera requise.

