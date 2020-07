Un chèque " cadeau " pour relancer l'économie locale

Cette unité monétaire uniquement répandue localement existait déjà bien avant la crise et sa raison d’être est simple : favoriser les échanges commerciaux au niveau local , dans les communes de Gembloux et de Sombreffe, en l’occurrence.

Un Orno équivaut à un Euro, mais pour les dépenser, le consommateur ne peut les utiliser que lors d’achats auprès d’une cinquantaine de commerces et artisans de Gembloux et Sombreffe . A ce jour, environ 15.000 Ornos sont en circulation.

Jean-Philippe Habran, administrateur de l’asbl Orno nous explique l’intérêt d’une telle " monnaie locale " : " En faisant circuler de la monnaie locale, on oblige les gens entre les mains de qui elle passe, à chaque fois se poser la question d’une solution de consommation locale. Elle oblige aussi, plus qu’avec l’euro, celui qui la reçoit à trouver toujours une solution de consommation locale . "

Pour Jean-Philippe Habran et son équipe, c’était une belle opportunité pour répandre davantage leur monnaie. " Le fait de s’associer à un acteur public nous permet aussi de pouvoir porter plus largement le message. " La commune en diffusant des chèques " cadeaux " en Ornos a permis d'offrir un tremplin pour cette monnaie locale qui n’était pas encore connue, et encore moins utilisée par tous les Gembloutois. " La circulation du billet de 19 Ornos, est maintenant permise beaucoup plus largement. Tous les commerçants peuvent l’accepter. Tous les commerçants peuvent l’échanger à la commune. "

Payer son menu hamburger frites en Ornos

Auparavant, les Ornos n’étaient acceptés que par des commerçants et artisans locaux qui répondaient à une série de critères bien particuliers. Avec ces chèques de 19 Ornos, il n’en n’est rien. Le consommateur pourrait très bien décider de les dépenser dans un fast-food à l’américaine ou un magasin de prêts-à-porter made in Bangladesh, ce qui irait à l’encontre de la philosophie qui sous-tend cette monnaie locale et qui vise à favoriser les circuits courts. Jean-Philippe Habran est conscient de ce potentiel paradoxe : " Oui dans l’absolu, il est possible que les gens aillent les dépenser dans les grandes chaînes. Mais je pense que ce sera assez marginal comme problématique puisque d’abord, je pense que les grandes chaînes ne comprendront pas et n’accepteront pas le système. "

Depuis le 1er juillet, les 25.000 citoyens de Gembloux ont pu acquérir leur chèque " cadeaux " de 19 Ornos.

Ils ont une année pour les dépenser localement, quitte à continuer à faire vivre également le commerce international.