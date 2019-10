Un chat de race, ça coûte combien ?

C'est un jour très important pour ces chats, ils ont été toilettés des pattes à la tête, pour participer à un concours de beauté ! Ces merveilles de la nature ont un point commun : ce sont tous des chats de race, pour les acquérir il faut investir.

Présent au concours, Neymar, c'est le nom donné à un magnifique chat Maine Coon noir et blanc. Le Maine Coon est un chat à poil mi-long originaire de l'Etat du Maine aux Etats-Unis. Ce chat au physique rustique est caractérisé par sa grande taille. Acheter un chat reproducteur Maine Coon peut aller de 1.400 à 2.350 euros.

Pour le chaton stérilisé, 1.000 à 1.350 euros suffiront, mais ce n'est pas tout. Au coût d'achat du chaton s'ajoute aussi les soins quotidiens, qui dans certains cas, peuvent atteindre 400 euros par mois.

Il y a aussi Portia, une femelle Lykoi originaire des USA, il existe 500 reproducteurs dans le monde. Sa valeur marchande est de 1.800 à 2.000 euros.

Rachel a 20 chats chez elle, Rachel élève des chats de race, le coût mensuel des soins est impressionnant : de 2.000 à 3.000 euros pour les soins de santé.

Lors du concours, j’ai aussi approché un chat Maine Coon âgé de 5 ans, un champion du monde de sa catégorie. Sa valeur est inestimable, invendable pour sa propriétaire, " c’est comme un enfant " nous a-t-elle expliqué.

Originaire d'Ethiopie ou d'Asie, l'Abyssin se vend de 1.000 à 1.350 euros. L'Abyssin c'est un puma en miniature, il lui ressemble, son prix à fortement évolué. Il y a 20 ans, on pouvait acheter un chat de cette race pour 400 euros.

Les chats de race prennent de plus en plus de place dans nos habitations, ils sont forts convoités. Parce que génétiquement modifiées, certaines races sont plus fragiles, et demandent plus d'attention...