Un char à voile qui tient dans votre coffre de voiture: on a testé

Raphaël a testé un char à voile qui se monte en dix minutes et dont les éléments se rangent dans un sac. Sac qui rentre aisément dans un coffre de voiture ou va en soute d'un avion quand vous partez en vacances. Il l'a testé sur le site de la Rtbf au pied de la Tour Reyers et aussi à Waterloo au pied du Lion. Il n'y a pas qu'à la Côte qu'on peut faire du char à voile: celui-ci est équipé de pédales et conçu pour rouler sur le sable, mais aussi sur l'asphalte et le béton.