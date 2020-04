Un Britannique de 99 ans récolte plus de 19 millions d'euros pour les soignants

Tom Moore s’est lancé un défi : parcourir 100 tours de son jardin avec son déambulateur avant le 30 avril date de son centenaire. Ce jeudi, il les a terminés et a récolté à ce jour, plus de 19 millions d’euros pour les services de soin de santé anglais, le NHS.

Une lumière d'espoir

Il est une lumière d'espoir pour tous !

Cet ingénieur a combattu, notamment, pendant la Seconde Guerre mondiale et a également servi en Inde et en Birmanie. Au cours de sa longue vie, il a aussi dû combattre des problèmes de santé comme un cancer et une hanche brisée, entre autres. Les services de santé, il les connaît bien et il a énormément d’admiration pour les médecins et les infirmier(e) s. C’est pourquoi, l’ancien capitaine, a voulu se mobiliser pour les héros du NHS -système de santé public anglais- en première ligne contre le coronavirus.

Contre cet exploit physique, il en appelle à la générosité des internautes à donner sur une cagnotte en ligne, lancée le jeudi 9 avril. Il voulait récolter 1000 £ pour le “NHS Charities Together”. Mais ce vendredi, le compteur affiche plus de 17 millions de livres sterling soit 19,4 millions d’euros. Plus de 850.000 personnes ont fait des dons sur sa page de collecte de fonds. En terminant le défi, il a déclaré à la BBC : "Je me sens bien, j’espère que vous vous sentez tous bien aussi. Le montant total collecté jusqu’à présent était une somme d’argent absolument fantastique. Je n’ai jamais rêvé de participer à une telle occasion", a-t-il déclaré à la fin de son dernier tour. Tom Moore transmet également un message de courage durant cette crise sanitaire sans précédent : “ Nous avons connu des problèmes avant, nous les avons surmontés et nous surmonterons ceci ”.

Sa fille Hannah a déclaré que son père était devenu “une lumière d’espoir pour les gens pendant les périodes difficiles et que les dons étaient au-delà des mots”.