Un aquarium, combien cela coûte ?

Ne mettez jamais un poisson rouge dans un petit bocal rond, c'est comme une prison. Un petit poisson rouge a besoin de minimum 50 litres. Alors, si vous voulez vous lancer dans l'aquariophile, prenez un aquarium de minimum 100 litres. Oui, mais combien cela coûte et est-ce que c'est compliqué de l'entretenir? On n'est pas des pigeons a créé un aquarium et a demandé les conseils d'un spécialiste passionné.

Daniel Licoppe, aquariophile depuis plus de quarante ans à Nannines: "Un petit bocal rond pour un poisson, je considère que c'est de la maltraitance... ce n'est pas bon pour le poisson." Avec ce spécialiste, nous allons créer un aquarium "On n'est pas des pigeons". Ce bac de 120 litres coûte 199,95€ euros: filtration, chauffage et éclairage compris. Et puis, si vous ajoutez un petit bout de nature, le sol, avec deux couches, comptez le gravier à 12,95 euros et l'engrais à 16,99 euros. Daniel nous explique ce choix: "Prenez un gravier naturel, un sable de rivière et en dessous, on mettra un engrais qui servira d'amendement pour les racines de plantes, pour qu'elles poussent bien".

Daniel opte pour de l'eau du robinet mais il nous avoue: "On peut en fonction des poissons choisis ajouter de l'eau osmosée". Nous ajoutons un bois décoratif à 42 euros (un peu cher) et quelques verdures. Certaines plantes aquatiques sont à 3,50 euros, d'autres, les plus imposantes, à 7,95 euros. "Prenez des plants sains et verts et surtout, regardez les racines. Évitez qu'elles soient pourries. Heureusement, dans certains plants, il y a plusieurs pieds et donc ils peuvent se démultiplier mais faites attention à leur plantation", souligne Daniel: "N'abîmer pas les racines en les plantant directement, faites un trou dans le gravier avec votre doigts."

On fini de tout installer, on ajuste la température de l'eau à 24-25°C et surtout, on ne met pas de poissons! On laisse reposer le tout pendant deux trois jours. C'est très important. N'oublions pas la nourriture: ce pot à 8,99 euros va durer quatre à six mois: on nourrit juste le matin et le soir et pas trop, sinon elle va dans le filtre... On achète un peu de chimie aussi: ce conditionneur d'eau à 4,99 euros. Daniel nous explique pourquoi: "Comme on utilise l'eau du robinet, il va servir a supprimer le chlore et fixer les métaux lourds. De cette façon ce sera moins agressif pour les poissons".

Côté poisson, prenez les temps de bien les regarder avant de les acheter. Pour débuter votre aquarium choisissez des petits costauds et frétillants de 1,99 euros ou de 1,75 euros. Daniel explique aussi: "On en prendra une dizaine. Puis, on attendra encore deux-trois semaines avant d'en ajouter dix encore et ainsi de suite. Nous mettrons trente poissons au maximum dans notre bac de 120 litres". Sans compter l'électricité consommée pour le filtre, la lumière, le chauffage, qui ne sont presque pas énergivores, au total notre aquarium aura coûté 375 euros. Un investissement de base certain qui ne devrait pas trop coûter à l'entretien si on s'en occupe bien!