Un appareil pour venir à bout des allergies ?

C’est une nouveauté inconnue des allergologues… Mais disponible sur internet et commercialisée par différentes marques. Un petit boîtier, un peu plus gros qu’une boîte d’allumettes auquel sont raccordés deux embouts que l’on introduit dans le nez.

Un appareil qui fonctionne selon le principe de la photothérapie

Insérez des piles dans le dispositif, les embouts dans les narines et répétez l’opération deux fois par jour, pendant trois minutes. L’appareil fonctionne selon le principe de la photothérapie ; il émet une certaine longueur d’onde qui doit théoriquement cicatriser les muqueuses nasales enflammées. Si l’on en croit ses promoteurs, il viendrait à bout des yeux qui pleurent, des nez qui coulent et des gorges qui grattent… Soit des inconforts ressentis par 20% des Belges au retour des beaux jours.

Virginia et Joachim sont tous deux fortement incommodés par une rhinite allergique et nous leur avons proposé de tester ce nouveau dispositif. A eux deux, ils ont déjà expérimenté la plupart des traitements dispensés habituellement - désensibilisation, antihistaminiques, sprays antiacariens etc.… Mais ce traitement-là, ils ne le connaissaient pas. Pendant un mois, matin et soir, ils se sont donc soumis à cet exercice imposé. L’utilisation se révèle très facile, l’appareil est ultraléger mais il vaut mieux le porter seul chez soi car par transparence, il diffuse une cocasse lumière rouge à travers les narines… A l’issue du test, les impressions sont contradictoires : Virginia a le sentiment d’aller mieux, d’être moins incommodée mais Joachim lui ne voit strictement aucune différence entre avant et après… C’est du 50/50, difficile pour nous de faire la part des choses.

Les allergies, un phénomène complexe et multifactoriel

Nous sommes donc allés soumettre ce résultat à Lise-Marie Vandezande, pneumologue allergologue à la clinique Saint Luc à Bouge. Pour elle, le résultat enregistré chez Virginia tient davantage de l’effet placebo que d’autre chose et ce dispositif nasal n’est rien d’autre qu’un gadget ; si c’était efficace dit-elle, les allergologues seraient au courant ! Les allergies sont un phénomène complexe, multifactoriel dont ce genre de dispositif ne peut venir à bout en quelques jours… Le seul soulagement pour ceux qui l’auraient commandé, c’est son prix, pas plus d’une cinquantaine d’euros.