Un an après: les opérateurs 4G ont-ils tenu leurs promesses?

En 2018, On n'est pas des pigeons se lançait dans un test grandeur nature de la couverture mobile des différents opérateurs téléphoniques (Orange, Proximus, Telenet/Base). Bilan: plusieurs zones où l'on annonçait de la 4G étaient très mal desservies. Les différents opérateurs l'avaient promis. Ils allaient améliorer le réseau. Un an après, l'émission retourne dans ces endroits oubliés pour voir si les promesses ont été tenues.

Orange et le village de Winamplanche

Au centre du village de Winamplanche, la 4G d'Orange est bien présente. - © Tous droits réservés

Winamplanche est un petit village à proximité de Spa. On y compte une centaine d'habitants. En 2018, la carte de couverture du réseau Orange leur promettait de la 4G. Pourtant, sur le terrain, c'était la croix et la bannière pour trouver un signal correct. Dans la plupart des rues, on trouvait surtout de la 3G voire pire la mention Edge.

Un an après, nous retrouvons une habitante qui nous confirme que les choses ont changé: "On a remarqué depuis quelques temps une amélioration nettement positive de la diffusion d'Orange dans le village, nous raconte une habitante rencontrée il y a un an".

Nous passons au crible tous les recoins du village. C'est vrai. Plus aucune coupure de 4G. Il y a un net changement. Orange marque un point.