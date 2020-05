Tunnels d'ozone pour lutter contre le Covid 19 : avis défavorable du CSS

Alerter la population et les secteurs visés

Le 23 avril, la députée fédérale, présidente de DéFI pour la périphérie bruxelloise Sophie Rohonyi a posé cette question au Conseil Supérieur de la Santé : " Beaucoup d’employeurs sont à l’affût de solutions visant à reprendre leur activité commerciale tout en assurant la protection du personnel et des clients. Il faut cependant rester prudents, et ne pas donner à la population l’illusion d’une protection efficace. Une grande surface a ainsi installé un tunnel d’ozone. Il s’agit d’une sorte de sas dans lequel les clients et leurs caddies passent 9 secondes dans une brume d’ozone censée tuer virus et bactéries. Les petites gouttes projetées seraient composées d’eau et d’ozone. Aucun produit chimique ne serait ajouté. L’investissement serait de l’ordre de 10.000 euros. S’ils sont efficaces, ils pourraient être recommandés dans le cadre du déconfinement, par exemple à l’entrée des gares, des grandes surfaces, des entreprises etc. A contrario, s’ils sont inefficaces, il me semble utile de le faire savoir par une mise en garde, pour ne pas entretenir une illusion de protection au point de négliger les règles d’hygiène et de distanciation sociale. Cette piste a-t-elle été étudiée d’un point de vue scientifique ? Si oui, quelles conclusions en avez-vous tirées ? "

Ce 13 mai, le CSS émet un avis fortement défavorable à la mise en circulation et la généralisation de cette technique en Belgique : " En l’absence de preuves scientifiques évidentes et avérées de l’efficacité du système évoqué dans cette question parlementaire pour " désinfecter " les clients et le personnel des supermarchés (ou les chariots) et au vu du risque, même à des doses très faibles, de manifestations de toxicité (notamment pulmonaire) pour les personnes les plus fragiles. Une interdiction devrait même être envisagée par les autorités. Une communication claire à la population et aux secteurs qui désirent tester cette technique (probablement pour des raisons marketing) doit être rapidement assurée afin d’éviter des investissements inutiles."