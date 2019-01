Trouver des chaussures de jogging à son pied: un heureux investissement

Parmi les bonnes résolutions pour 2019, un peu de sport, de la course pourquoi pas. Trouver chaussures à son pied demande un peu d’investigation.

C’est une question de santé et de bien-être! Oui, ça vaut le coût d’investir. Un mauvais choix de chaussures de course peut engendrer sans aucun doute des blessures. Trouver la bonne chaussure ne signifie pas nécessairement acheter les chaussures les plus chères. Ce n’est pas parce que vous achetez des chaussures à 150 euros que vous aurez un meilleur feeling, confort et mouvement. Les chaussures plus chères sont souvent des chaussures qui ont des corrections, et celles-ci ne correspondent pas forcément à votre pied.

A l’inverse, ce n’est pas parce qu’on achète une chaussure bon marché que ça ira mieux, il faut avant tout que la chaussure soit adaptée à votre pied. Et ça c’est le travail, la mission du bon vendeur qui va tester avec vous, et vous conseiller, c’est ça l’essentiel.

Le bon vendeur, comment le reconnaître? Sur quoi va-t-il se baser pour guider votre choix?

En fonction de l’usure de vos anciennes chaussures de jogging ou de ville, il pourra avoir des indications qui vont influencer le choix de chaussures. En fonction de vos objectifs aussi, la distance, la fréquence, le type de terrain sur lequel le joggeur court : chemin, bois, route sont des données importantes.

Sur base de ces informations, le bon vendeur va vous proposer des modèles qu’il faudra aussi tester en courant sur un tapis roulant par exemple, il faut se sentir à l’aise dans ses baskets! L’éventail de chaussures est très vaste, pieds larges ou pas, des marques correspondent mieux à certains profils de pied. La chaussure peut gérer certains degrés de torsion, mais elle n’est pas non plus la seule réponse.

Certaines personnes doivent en effet faire appel à un spécialiste. Kiné, ostéopathe, podologue pour éviter un excès de contrainte lors de la course. Entretenir sa souplesse est aussi très important !