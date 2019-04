Transporter ses bambins à vélo : un jeu d'enfants ?

Sophie fait tous les jours, et par tous les temps, le trajet à vélo pour aller conduire et rechercher les enfants à l’école… Elle a trois enfants mais ce jour-là elle en reprenait deux de plus qui venaient passer l’après-midi chez elle… Pour ces transports donc, Sophie a un "vélobac" spécialement conçu pour transporter des enfants avec un bac en bois à l’avant muni de banquettes qui se replient et où peuvent s’asseoir quatre enfants… C’est la base, mais elle pourrait aller théoriquement jusque six enfants avec un siège en plus et un dispositif à l’arrière type tandem. Avec tout de même la limite du poids puisque son vélo n’a pas d’assistance électrique…

Ce qui facilite un peu les choses, c’est qu’elle habite pas très loin de l’école et dans une commune de la périphérie bruxelloise (Wezembeek Oppem). Ce n'est donc pas non plus comme si elle devait traverser Bruxelles ou passer par le rond point Montgomery ou Schuman en pleine circulation… Malgré tout, transporter une famille même nombreuse à vélo devient de moins en moins compliqué.