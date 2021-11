Transformer son vélo en vélo électrique VAE, un bon plan ?

Paul-Henri Burrion se demande s'il est possible de transformer un vélo classique en vélo électrique. La réponse est oui mais cela demande un deux roues assez solide car la transformation alourdira le cycle de deux à trois kilos pour la batterie et de cinq kilos pour le moteur. Paul-Henri présente deux kits de conversion électrique pour effectuer la transformation dont un est plus design et sans câble. Cela a un coût mais cela marche bien. Adapter un kit électrique sur un vélo classique tient sans aucun doute la route!

Transformer votre vélo en vélo électrique alourdira le cycle de deux à trois kilos pour la batterie, et de cinq kilos pour le moteur. Condition requise: votre deux-roues doit être suffisamment solide pour assumer son lifting. L’association d’un poids plus lourd, - les sept kilos en plus avec le moteur et la batterie - , et une plus grande vitesse, signifient une plus grande force d’inertie.

Pour ne pas vous mettre en danger, deux questions à se poser

Votre système de freinage est-il suffisant ? Installer un dispositif électrique sur un vélo aux freins approximatifs, c’est prendre le risque de vous mettre dans l’incapacité de freiner à temps. Votre cadre est-il structurellement assez résistant ? Un cadre en aluminium, surtout si le vélo a beaucoup roulé, pourrait, par exemple, présenter des risques de fêlures. Votre vélo électrifié, donc plus rapide et plus lourd, va s’abîmer plus vite. Imaginez que vous passiez dans un nid-de-poule sur la route, la force du choc sera plus importante et les dégâts aussi.

Votre vélo est bon pour le service

Low section of mature woman riding electric bicycle by commuters on bridge in city against sky © Tous droits réservés La transformation se fera en deux temps: l’installation du moteur au niveau du pédalier. Et il faut aussi changer le porte-bagages pour installer la batterie. Pour effectuer le changement, de bons outils et de bonnes connaissances techniques sont indispensables. On arrive à la même performance qu’un vélo électrique classique. Denis Vanneste, directeur Swyff, détaille la transformation : "Le moteur 36 volts 250 W, avec une puissance jusqu’à 80 N m et la batterie de 17 ampères, un total de 612 Wh pour la batterie. Soit un rayon d’action entre 60 et 120 km. Coût de la transformation 1250 euros de pièce et 200 euros d’installation. On arrive à la même performance qu’un vélo électrique classique."

De la théorie à la pratique: on a testé

© Tous droits réservés L’assistance électrique fonctionne très bien, en deux coups de pédale. Le vélo fraîchement électrique atteint les 28 kilomètres heure. Le VAE suit sans aucun problème un vélo électrique classique, même efficacité. Il existe différents kits électriques: nous avons aussi testé un système plus design, sans câble apparent : le moteur est sur le côté gauche du vélo, la batterie en forme de bouteille est placée sur le cadre. Ce moteur peut s’installer avec un triple plateau.

Le prix de l'investissement vaut-il le coup ?

© Getty images Coût de l’investissement: de 1500 à 1750 euros plus les frais d’installation. Adapter un kit électrique sur un vélo classique tient sans aucun doute la route !

