Tracing : 3 employés pour donner un appel téléphonique

Les centres d’appels doivent donc contacter ces nouveaux cas et prendre les coordonnées de leurs derniers contacts à hauts risques. Il leur est explicitement demandé de donner les noms et coordonnées téléphoniques des " personnes avec lesquelles vous avez eu des contacts étroits, c’est-à-dire avec qui vous avez été en contact pendant plus de 15 minutes à une distance de moins de 1,5 mètre . " reprend le site d’information fédéral. Ces contacts doivent remonter au plus tôt à deux jours avant les premiers symptômes.

Un employé de call-center qui veut rester anonyme témoigne. " En quinze jours de travail, je n’ai eu qu’une personne contaminée qui m’a répondu et donné ses contacts. " " On joue à des jeux ou on lit des livres "

Un sureffectif justifié

Pour mieux comprendre cette politique, nous avons contacté Pierre Cools, le secrétaire général adjoint de Solidaris et le représentant du groupement des opérateurs (mutualités et opérateurs contact centers), chargé du tracing pour la région wallonne. Concernant le peu de travail à effectuer : " C’est un travail de pompier. Les pompiers sont là même s’il n’y a pas d’incendie. C’est assez évident qu’il n’y a pas de boulot pour tout le monde, maintenant, c’est important de savoir d’où l’on vient. Premièrement, le fait qu’il fallait monter très rapidement en charge. Et tout le monde anticipait une montée en charge, notamment suite au déconfinement. Ce qu’on constate ici maintenant, les dernières semaines, où on aurait dû avoir les effets du déconfinement, c’est qu’heureusement, l’épidémie est en train de stagner." Les estimations de besoin d’effectif au départ " étaient extrêmement prudentes. " poursuit Pierre Cools. " Deuxièmement, on travaille avec des intérimaires. Et la volonté, c’est aussi de ne pas recourir à du travail intérimaire " Kleenex " non plus. (ndlr : un travail intérimaire où les travailleurs seraient rapidement éjectables). Les gens connaissent leur horaire dix jours à l’avance.

Même si peu de coups de fil sont donnés par jour, il n’y a pas que le téléphone à gérer. Il y a, entre autres, des formations à suivre, afin d’être prêt " au cas où ", comme chez les pompiers, prêt à éteindre une seconde vague si elle devait surgir. Après la crise, un reproche, en tout cas, ne pourra pas être formulé à l’égard des autorités, celui d’avoir sous-investi dans l’opération de tracing.