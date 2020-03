Toute une famille malade en confinement : ce n'est pas évident !

Nous sommes tous confinés depuis 7 jours mais certains le sont depuis plus longtemps. C’est le cas de Victor 6 ans et Adrien 20 mois qui depuis 11 jours sont bloqués à la maison et de leurs parents. Comment vivent-ils cela et quelles sont leurs occupations ?

Victor 6 ans avait une toux sèche et Céline s’inquiétait. Leur pédiatre les a dirigés vers l’hôpital Saint-Pierre pour faire un dépistage. Les résultats sont toujours attendus et tous les jours la famille appelle. Entre-temps, tout le monde à la maison est tombé malade. Fièvre, état grippal, toux pour certains, pas pour d’autres.

Alain, le papa avait fait heureusement des grosses courses et la famille et les amis leur déposent des médicaments à l’extérieur de la maison. Heureusement, ils peuvent aussi compter sur un jeune médecin généraliste qui s’est mis à leur disposition jour et nuit : Ils peuvent téléphoner et il les reçoit dans son cabinet en veillant aux conditions sanitaires.

Céline, la maman, est indépendante et le papa, Alain, aussi. Mais ils essaient de continuer leur travail : "car c’est important de garer une activité intellectuelle" souligne Céline. Mais du coup, ce n'est pas évident pour eux de s’occuper de leurs deux petits garçons.

Pour se changer les idées, Victor fait du bricolage et un peu de hockey dans la cuisine. En quelques jours, il est devenu le spécialiste de la pâte à sel ! Céline quant à elle coud des masques pour les services hospitaliers.

Malgré l’état de santé de tous qui reste fragile, Céline est confiante : "il faut être patient, on doit éviter de voir nos amis, nos parents mais c’est tout à fait normal. On reste positif. On va s’en sortir ! "