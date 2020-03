Toute l'agriculture chamboulée par la crise du coronavirus

Ceux qui souffrent le plus

Comme on la déjà expliqué, les horticulteurs sont fortement impactés puisqu'ils ont interdiction d'ouvrir leurs portes aux clients, même pour vendre des semis ou légumes à repiquer. Seule la vente par livraison reste possible et le secteur est en train de coordonner les initiatives en ce sens.

Les nombreux pêcheurs qui nous ont contacté le savent : l'ouverture de la saison est reportée. Une catastrophe pour les aviculteurs et pisciculteurs qui tirent leurs revenus principaux de deux activités : l'empoissonnage des rivières et la vente à l'Horeca. Avec la fermeture des restaurants et l'interdiction de pêcher, c'est tout le travail qui s'arrête.

Il faudra trouver de la main d'oeuvre locale.

Moins touchés pour l'instant, les maraîchers et l'horticulture comestible. Comme il s'agit d'activités liées à une certaine période de l'année, les questions de la main d'oeuvre saisonnière se posent. Pour cueillir fraises et asperges, dont la récolte commence bientôt, bon nombre d'ouvriers agricoles viennent de l'étranger. Et il y a de fortes chances qu'avec le confinement, ils y restent encore quelques temps. Il faudra donc trouver de la main d'oeuvre locale, ce qui n'est déjà pas évident en temps normal. De plus, si les saisonniers trouvent du travail ailleurs, pas sûr qu'ils reviennent dans les champs wallons plus tard dans la saison.