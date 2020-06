Tourisme en Wallonie : le point à quelques jours des vacances

Il y a toujours de belles opportunités et des promos à saisir !

Thierry Neyens, le président de la fédération Horeca Wallonie l'affirme, il n'est pas trop tard pour trouver des vacances à des prix intéressants. Pour ces vacances d'été, les hôtels du pays n'affichent pas tous complet, loin de là. "On a constaté un grand nombre de réservations dans le courant du mois de mai. Puis, lors de l'annonce de l'ouverture des frontières, beaucoup de gens ont annulé et décidé de partir à l'étranger. D'un autre côté, on va aussi accueillir des touristes étrangers. Mais il ne s'agit pas de séjours de longue durée. Donc pour l'instant, on est toujours dans le flou et on espère une météo clémente car beaucoup décident en dernière minute."

Autre tendance : la saison semble retardée au-delà du 20 juillet et le mois qui semble attirer bien plus de réservations que d'habitude est celui de septembre. "Contrairement à nos collègues de la côte belge, notre saison s'étend un peu plus sur la durée. On vient en Wallonie pour des weekends gastronomiques ou des balades dans la nature. C'est pour cela qu'on ne tirera pas de conclusions avant la fin de l'année" poursuit Thierry Neyens.

Mais la situation dans les hôtels ne reflète pas nécessairement celle vécue chez d'autres acteurs de l'hébergement touristique.