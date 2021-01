Toujours pas de sport pour nos ados, une injustice pour le secteur !

Quand nos adolescents vont-ils pouvoir retourner dans leur club de sport ?

En dessous de 13 ans, les activités sportives collectives sont permises mais au-delà de 13 ans, non. Une incompréhension pour les responsables de club "Il faut quand même se rendre compte que c'est dur pour les adolescents de plus de 13 ans de se voir refuser l'accès à leur club alors que ceux de 6 à 13 ans continuent d'en profiter." nous explique Frédéric Hologne, Secrétaire Arquet Academy.

Pour les coordinateurs sportifs, il est grand temps de revoir la mesure, il en va de la santé physique et mentale des jeunes ! "Ils ont besoin de ça ! C'est important qu'ils pratiquent une activité sportive. Ils ont besoin de retrouver leur sport et leurs amis !". Si certains comprennent la nécessité de fermer l'accès au club, d'autres ont dû mal en effet à concevoir qu'on leur interdise de faire du sport. "Que le clubhouse soit fermé, c'est tout à fait logique et compréhensible mais cela ne doit en aucun cas nous empêcher de faire du sport. C'est aussi une question de santé !" s'exclame la présidente du club de Hockey de Namur.

Une solution serait d'envisager un retour collectif sur le terrain sous forme de préparation physique pour éviter trop de contacts. Le tout est que chaque club veille au bon respect des règles sanitaires.