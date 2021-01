Tondeuses à cheveux et à barbe: les ventes explosent - © Yasser Chalid - Getty Images

Tondeuses à cheveux et à barbe: les ventes explosent - On n'est pas des pigeons (9/183) -... Depuis le premier confinement, c'est à dire en presque un an, les ventes des tondeuses ont quasiment doublé sur le marché belge. Une conséquence de la fermeture des salons de coiffure.