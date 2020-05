Tests sérologiques : uniquement pour des diagnostics, les groupes à risques et la recherche !

Par ailleurs, étant donné que les scientifiques ne cernent ni la puissance, ni la durée de l’efficacité des anticorps, une partie de la population, se sentant immunisée, pourrait ignorer les gestes barrière , laisse tomber le masque et la désinfection des mains et ainsi laisser le champ libre à la propagation du virus.

Mais, le " Risk Management Group " réserve ces tests à des groupes cibles. La priorité est donnée au personnel soignant ainsi qu’aux résidents et aux personnels de maisons de repos. Il s’agit d’éviter une propagation de la maladie dans les endroits les plus exposés et parmi les groupes à risques.

On le sait, potentiellement, tout le monde pourrait être porteur du Covid-19 parce qu’on ne manifeste pas toujours des symptômes. Vous pourriez donc être porteur asymptomatique ou tout simplement ne pas être porteur du virus. Et vous êtes nombreux à vouloir une certitude à ce sujet. La solution : le test sérologique !

La recherche

Recherche sur le coronavirus - © Thana Prasongsin - Getty Images

Par ailleurs, Sciensano préconise le test sérologique à des fins de recherche sur les anticorps. Sophie Quoilin " On sait aujourd’hui que les anticorps sont souvent présents dès le 7ème jour et certainement jusqu’à 7 semaines mais peut-être plus. Ça on ne le sait pas. On ne sait pas non plus quelle quantité d’anticorps il faut pour lutter efficacement contre le virus. Des recherches sont actuellement en cours pour tenter d’apporter des réponses à ces questions, ce qui nous permettrait de modifier ultérieurement la stratégie de testing.".

Des recherches sont également menées pour définir la séroprévalence c’est-à-dire, la proportion de personnes, en Belgique, qui a développé des anticorps. Elles sont notamment menées sur base d’échantillons de sang fournis par la Croix-Rouge. Toutes les 2 semaines Sciensano reçoit quelques 3000 échantillons de la Croix-Rouge section Flandre et du Service du Sang pour la Wallonie et Bruxelles afin d’effectuer ces recherches. Ainsi, au 14 avril dernier, 4,3% de la population en Belgique avait fabriqué des anticorps contre le coronavirus sans de trop grandes différences entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, une immunité collective pour l’instant encore faible.

Ces recherches permettent de savoir que peu de personnes ont développé une immunité contre le virus.

" L’information importante c’est que les mesures de distanciation sociale et d’hygiène doivent donc être d’autant plus respectées. ", ajoute Sophie Quoilin.