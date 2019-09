Testé et approuvé par les Pigeons : le bracelet fitness à 30 euros chez Aldi

Chaque semaine, On n’est pas des Pigeons ouvre les dépliants des magasins hard discount pour y dénicher les meilleures promotions. Les Pigeons s’intéressent à ces produits dont les prix défient toute concurrence. Après mise à l’épreuve, on vous dit si oui ou non Pigeons achète le produit.

La promo qui a attiré notre regard cette semaine, c’est un bracelet fitness de la marque Medion proposé par Aldi au prix imbattable de 30 euros. On n’est pas des Pigeons a comparé le bracelet fitness de chez Aldi à la Rolls-Royce des montres connectées, une Garmin à plus de 1000 euros. Verdict positif : Pigeons achète !

Pigeons aime

Son prix riquiqui : 30 euros.

Son confort : bracelet discret, léger et ergonomique.

Son autonomie : la batterie tient au moins cinq jours.

Sa fiabilité : les résultats donnés par le podomètre et le cardiofréquencemètre de la montre Medion vendue chez Aldi sont quasi identiques aux chiffres affichés par la montre Garmin. La différence est de 5 à 10%.

L’écran couleur.

Sa garantie : 3 ans alors que la plupart des marques n’offrent que 2 ans.

Pigeons n’aime pas

La visibilité de l’écran : quand il y a du soleil, on ne voit pas grand-chose et impossible de régler la luminosité pour améliorer la visibilité de l’écran.

La réactivité : le bracelet a besoin d’une dizaine de secondes pour détecter la fréquence cardiaque.

L’absence de chargeur : il faut déclipser le bracelet et insérer la fiche USB intégrée sur un ordinateur.

La publicité d’Aldi : 24 heures après la promotion, le produit est déjà en rupture de stock.

Trouver le produit s’apparente à une discipline olympique !

30 euros pour un bracelet d’activité avec cardiofréquencemètre, c’est clairement une bonne affaire. Encore faut-il le trouver... On a beau courir les magasins Aldi, à chaque fois, on nous sert la même rengaine : "Désolée, on n’en a plus", "Désolée, le produit est épuisé". Comment ça épuisé? La promo est effective depuis à peine 24 heures. Le gérant d’un Aldi nous confie qu’en fait chaque magasin ne reçoit que quatre ou cinq boîtes. "Il faut venir le matin même si vous voulez avoir une chance de trouver le produit", précise-t-il.

Ces promotions proposées à prix quasi coutant servent surtout de produit d’appel pour Aldi. "Le but est de vous faire venir en magasin pour que vous achetiez autre chose que le produit en promotion", nous confie une caissière. Dites, Aldi, vous nous prenez pas un peu pour des pigeons là?