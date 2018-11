Test génétique : Ecoutez votre ADN, pour autant qu'il aie des choses à dire

C'est un test génétique vendu par la firme belge Gene Plaza au prix de 145 euros. L'enjeu : apprendre à mieux vous connaître dans toute une série de domaines tels que le goût, le poids, le sommeil ou encore la généalogie.

Patrimoine génétique décrypté

Comme la plupart des tests vendus sur internet, la procédure est très simple : on vous invite ici à commander un kit salivaire – un gros coton tige que vous allez introduire dans la bouche pour récolter votre ADN - et à le renvoyer afin que votre précieux patrimoine génétique puisse être décrypté en laboratoire, aux Etats-Unis en l'occurrence. Trois mois plus tard environ, vos résultats sont disponibles. Qu'allez-vous découvrir? En réalité, ce test va vous donner accès à une série d'études scientifiques réalisées sur des panels d'individus. Et quand vous recevez vos résultats, sous la forme de courbes, vous pouvez comparer votre score par rapport à une moyenne.

Nous avons demandé à deux personnalités bien contrastées de jouer le jeu. Ismaïl Debjani est un champion d'athlétisme, recordman national du 1 500 mètres. Et Vincent Engel est écrivain, dramaturge, enseignant aussi.

Nous ne prétendons pas qu'avec ce test vous allez découvrir des prédispositions à développer certaines maladies par exemple

Pour accéder aux différents résultats, ils ont du payer entre 1,5 euros et 6 euros selon la thématique choisie. Dans certains cas, les résultats sont effectivement venus confirmer la réalité : Ismaïl Debjani est bien originaire d'Afrique du Nord et Vincent Engel a effectivement besoin de très peu de temps pour s'endormir, son test l'a bien cerné... A différentes reprises, pourtant, chez nos deux participants, l'étonnement était au rendez-vous : Ismaïl Debjani aurait une intelligence inférieure à la moyenne et Vincent Engel serait davantage préposé que d'autres à la névrose, son niveau d'éducation étant inférieur à la moyenne alors qu'il est docteur universitaire... Pourquoi ce grand écart?

C'est que l'ADN n'explique pas tout, on le sait bien, l'environnement est également constitutif de ce que nous sommes et la génétique en est encore à ses balbutiements. D'ailleurs, le fondateur de Gene Plaza confirme les limites du test : " c'est du life style, ce sont des tests récréatifs, nous ne prétendons pas qu'avec ce test vous allez découvrir des prédispositions à développer certaines maladies par exemple. " Du coup, force est de constater que l'intérêt nous semble limité, sauf peut-être pour des personnes en quête de leurs origines. " Je pense que j'ai appris davantage de choses et récolté plus d'informations pertinentes en faisant mon thème astral il y a quelques années..." conclut Vincent Engel.

Quant à Ismaïl Debjani, il n'a pas appris grand chose non plus... Voici donc un test génétique plus ludique qu'autre chose et qui ne modifiera probablement pas le cours de votre existence...