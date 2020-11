Test de pâtes à tartiner : la palme revient à la plus palmée de toutes !

Nous allons testé quatre pâtes à tartiner différentes. Pour juger de leur qualité, nous avons fait appel à des chocolatiers d’exception. Ce sont des perles rares les chocolatiers qui travaillent avec des matières premières brutes. Pierre Plas et Aline Ridole, un couple de chocolatiers installés à Bastogne en font partie. Petits, ils ont dû tous deux tomber dans un pot de pâte à tartiner. Aline Ridole, la chocolatière, l’avoue "- On vit chocolat chaque jour. On rêve chocolat. – Vous n’êtes pas écœurés ? – Non !"

Attention, voici la haut de gamme de notre sélection : la Nocciolatta. Elle est italienne, bio et sans huile de palme. La qualité se paie près de quinze euros du kg (14,78 €/kg), soit trois fois le prix de la précédente. Aline après l’avoir reniflée s’exclame : "Elle ne sent rien !" Pierre confirme : "Elle ne sent rien du tout !" Ça commence mal pour notre pâte de luxe. Aline goûte et détaille : "On a plus un goût de noisettes et là, je ressens un peu plus le chocolat." Pierre poursuit : "On a un mélange, mais on ne sait pas trop de quoi ! C’est surtout très gras, et ça reste sur le palais, un palais très gras." La moyenne de leurs trois notes est légèrement plus élevée que la première : 5/10.