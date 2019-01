Test de chaufferettes qui permettent de garder les mains au chaud

Nous nous sommes rendus sur le point culminant de la région de Bruxelles Capitale. Il ne s'agit pas de l'altitude 100, mais d'un sentier, la Drève des Deux Montagnes. Il y faisait à peu près 6 degrés et nous n'étions pas contre le fait de se réchauffer un peu...

3 chaufferettes, 3 magasins différents

Pour ce faire, nous nous sommes procurés trois chaufferettes dans trois magasins différents. La première vient de Décathlon et coûte 50 cents. La deuxième de A.S. Adventure à 99 cents. Enfin une chaufferette rechargeable à 2,75 euros de chez Nature et découvertes. Une fois activée, la chaufferette rechargeable est censée diffuser de la chaleur durant 30 minutes. La température doit atteindre entre 40 et 50°c. Le premier test est concluant avec une température de 42,5 °c.

On poursuit avec la chaufferette achetée chez AS Adventure à placer dans la poche de votre veste. Elle promettait une température de 57 degrés mais grosse déception, on ne dépasse pas les 34 degrés. Dernière chaufferette de chez Decathlon, la moins chère. Celle-ci doit rester 20 minutes dans une pièce chauffée à 20°c avant de libérer efficacement de la chaleur. Elle promettait une température de 53°C. Mais se révèle encore plus froide que la précédente avec seulement 32°c au compteur.

Une seule tient vraiment ses promesses

Les deux dernières chaufferettes promettent également de diffuser de la chaleur pendant cinq heures. Vérifions si c’est le cas et si elles résistent à un endroit vraiment très froid. Nous sommes donc allés dans une chambre froide, qui est à une température de -18 degrés. Pour la chaufferette de chez AS Adventure, c’est six degrés de plus que lors de l’activation. Mais on reste encore loin des 57 degrés promis. Pour celle de chez Decathlon, 6 degrés de plus également mais c’est toujours trop froid par rapport aux 53 degrés promis. Et enfin, pour la chaufferette de chez Nature et découvertes, nous sommes à 47 degrés, on est encore plus proche des 50 degrés cette fois.

Conclusion : la chaufferette rechargeable de chez Nature et Découvertes est la seule à tenir ses promesses de température. Mais elle ne diffuse de la chaleur que durant 30 minutes. Les deux autres sont quant à elles bien restées chaudes durant cinq heures comme promis.