Terrains synthétiques, gazon maudit? Leurs impacts sur la santé et l'environnement

Tenter de répondre à ces deux questions nous a pris du temps. Plus d'un an en réalité. Nous avons mené plusieurs tests scientifiques sur des terrains, mais aussi sur des jeunes joueurs. Cette enquête nous a conduits en Angleterre, en Écosse et aux Pays-Bas où des questions légitimes se posent. Nous avons enfin remonté la filière de production et enquêté sur l'industrie et les pressions qu'elle exerce sur le législateur. Voici le fruit d'un long travail d'investigation. Une collaboration entre les émissions On n'est pas des pigeons et Questions à la une.

On en retrouve partout. Sur les terrains de foot et de rugby, sur les pistes d'athlétisme ou encore les sols de plaines de jeux.

Au cœur de la pelouse, on trouve des billes noires. Elles amortissent les chocs et tiennent la fibre de l'herbe droite. Ces granules proviennent de pneus usés recyclés.

On construit toujours plus de terrains synthétiques. Il y en a plus de 600 en Belgique et 60.000 dans toute l'Europe. Dans notre pays, sur les cinq dernières années, 55 terrains sortent de terre en moyenne chaque année.

Nous portons ces échantillons au Bureau Environnement et Analyses de Gembloux dans la faculté AGro-Bio Tech - ULiège. Le bilan est clair: on retrouve des contaminants dans chaque échantillon sans exception. Philippe Maesen, le chef de service, nous les détaille: "D'une part, on retrouve certains métaux lourds comme le cadmium, le plomb et surtout le Zinc. D'autre part, des hydrocarbures. On a des traces de PCB. Mais, ce qui ressort en tout cas, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)".

Il faut constituer un échantillon représentatif. C'était déjà un premier défi. Nous avons essuyé plusieurs refus de clubs ou de communes. Au bout du fil, nous entendons parfois ces mots: " Vous imaginez si on venait à trouver des matières toxiques sur le terrain de la commune un an avant les élections communales. Nous préférons ne pas participer".

Tout commence en septembre 2017. La première étape consiste à analyser ces fameux granules que l'on appelle aussi le SBR. Sur un seul terrain, on peut en déverser 120 tonnes, l'équivalent de 20 000 pneus broyés. Selon les chiffres de 2016 fournis par l'ETRMA (European Tyre & Rubber manufacturers association), 267 000 tonnes de granules de pneus par an sont ainsi répandues sur des gazons synthétiques dans toute l'Europe.

Fin 2016, le RIVM, l'institut national néerlandais pour la Santé publique et l'environnement avait conclu que "le risque pour la santé est pratiquement négligeable". Mais, dans cette même étude, il conseillait aussi "d'ajuster la norme pour les granules de caoutchouc à une norme plus proche de celle des produits de consommation".

Il suffit de se promener un week-end en bord de terrain pour comprendre que le contact avec la peau des joueurs est une réalité. Des gardiens nous ont avoué qu'ils en avaient fréquemment dans les yeux ou dans la bouche. Nombreux sont ceux qui se brûlent les cuisses, les genoux ou les coudes. Et les billes viennent parfois se coller sur ces plaies ouvertes. Que dire des rugbymen qui ont un contact permanent avec le sol au moment des plaquages ou des mêlées? Sans parler des petits frères et petites sœurs qui attendent sur le bord de la pelouse. Ils jouent avec les granules et mettent parfois les doigts en bouche.

Pourtant, dans les granules de pneus, l'Europe accepte 100 fois plus de ce cancérigène (100 mg/kg) et même 1000 fois plus pour d'autres HAP. L'Union européenne considère que c'est un mélange. Pas un article de consommation qui entre en contact avec la peau de manière répétée. Etonnant non?

Prenons des objets de la vie quotidienne. Dans les ustensiles de cuisine, les outils, le bracelet d'une montre, une raquette de tennis, un vélo, une chaise roulante, l'Europe ne tolère qu'un 1mg/kg de Benzo(a)pyrène. Ce sont des articles de consommation qui entrent en contact de manière brève ou prolongée avec la peau humaine. Dans un jouet pour enfant, cette norme est encore plus stricte et tombe à 0,5 mg/kg.

Et vous savez quoi? Toutes les substances trouvées respectent les normes européennes. En fait, les normes sont tellement hautes qu'on n'est pas près de les dépasser. On vous explique ça avec un des hydrocarbures aromatiques polycycliques : le Benzo(a)pyrène. Derrière ce nom barbare se cache un cancérigène reconnu.

17 mg/kg, c'est déjà un changement significatif. Mais, c'est toujours deux fois plus tolérant que la norme des produits de consommation (8mg/kg). Pourquoi ne pas être allé au bout de la démarche pour réduire le risque à néant? "On a essayé d'appliquer des normes plus strictes (6,5 mg/kg) et de voir ce que ça coûterait. Ça dépassait 3 milliards d'euros. C'est vraiment beaucoup d'argent. On a donc décidé que ce n'était pas proportionnel aux risques", conclut le spécialiste néerlandais.

Avec cette proposition, le risque théorique de cancer chez un gardien de but professionnel, soit la personne la plus exposée, diminuerait de 23 fois. On passerait d'un cas de cancer sur environ 17 000 personnes à environ un sur 385 000.

On a poussé la porte du lobby du synthétique en Europe. Dans ses bureaux à Bruxelles, nous avons rencontré son président, Stefan Diderich. Ne voit-il pas un conflit d’intérêts à travailler pour l’industrie et développer de nouvelles normes ? "Pas du tout. Nous avons beaucoup d'expérience. Notre but en tant qu'organisation européenne des terrains synthétiques, ici chez ESTO est que les industries travaillent ensemble en mettant à profit nos connaissances pour contribuer de manière totale à l'industrie. On ne met aucun produit sur le marché s'il n'est pas sûr ou dangereux pour l'être humain ou pour l'environnement".

Esto est même parvenu à intégrer le comité européen de normalisation (CEN). Un comité reconnu par l’Union européenne pour développer de nouvelles normes et de nouveaux tests. 3 membres d'Esto y occupent des postes clés. On y retrouve Alastair Cox, conseiller technique, Aurélien Le Blan, patron de Labosport et Daniel Schokmann de Genan, le leader européen du recyclage du pneu. Tous trois font donc partie de l'industrie. Et, ça inquiète l'ONG environnementale, Recycling Netwerk. Siu Lie Tan connait bien ce dossier: "Je trouve inquiétant que les commissions techniques ne soient composées que de représentants de l'industrie et pas du monde académique ou scientifique. C'est de l'information unilatérale. Ce n'est pas toujours dans l'intérêt des participants d'être critiques sur les normes".

Parmi ses membres, on trouve des constructeurs de terrains (Fielturf, Tiger Turf, Lano Sports...) des fédérations de football (française, norvégienne et écossaise) des groupes pétrochimiques (Total, BASF...) ou encore des laboratoires privés (Labosport, Isa Sport).

Un mois après cette interview à quelques jours de la diffusion de cette enquête, la ministre a fait une sortie médiatique pour présenter son nouveau cadre normatif. Elle veut désormais appliquer des normes plus strictes que l’Europe (20mg/kg pour la somme des 8 HAP). Elle suit donc l’exemple des Pays-Bas dont elle ignorait tout un mois plus tôt.

On lui a d'ailleurs demandé si elle trouvait normal qu'on tolère 200 fois plus de cancérigènes dans un terrain de sport que dans un jouet pour enfant. "Je suis désolée. Je ne suis pas technicienne ou scientifique. Ca dépasse mon champ de compétences. Ce n'est pas ce qui était convenu. Je n'ai pas eu comme vous l'occasion de plancher sur ces mesures-là.

Comment la situation est-elle gérée par les pouvoirs publics en Belgique? Au SPF Santé publique, on dit avoir procédé à une dizaine d'analyses depuis fin 2016. Les résultats sont tout à fait conformes aux normes européennes. Rien d'étonnant au vu de notre explication précédente. Petit bémol: seuls les HAP ont été contrôlés. Pas les métaux lourds ni les Phtalates. Et les échantillons n'ont pas été prélevés directement sur des terrains mais chez les importateurs de granules.

PHASE 2: les joueurs.

Les matières toxiques dans les granules peuvent-elles se transmettre au corps des joueurs ? On a profité d’un stage de foot à Hotton pour tester 5 enfants. Nous avons fait un prélèvement d'urine avant et après le stage. Pendant 4 jours, ils vont jouer une bonne vingtaine d’heures sur ce tout nouveau terrain.

On a même poussé le test encore plus loin: en indoor. Aucun complexe ne voulait nous accueillir. On a donc tourné en caméra discrète. On y retrouve les mêmes granules mais aucune ventilation. De nouveau, on a testé 5 joueurs qui ont passé ici toute une journée à l’intérieur. Et on leur a demandé le même petit service.

Ça démontre une exposition

On a porté tous ces prélèvements d'urines au CHU de Liège. Au service de Toxicologie clinique, on a analysé plusieurs paramètres dans les urines des jeunes sportifs. Des métaux lourds (Chrome et cadmium) mais aussi certains HAP ou encore des Phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Voit-on clairement une différence entre avant et après avoir joué ?

"En matière de métaux lourds, il n'y a pas de différence entre avant et après que ce soit en indoor ou en outdoor. En matière de phtalates et de métabolites de HAP, on a des petites différence entre le début et la fin de la journée en indoor ou entre le début et la fin de semaine pour l'outdoor.

-Est-ce inquiétant?

- Oui car ça démontre une exposition. Maintenant, est-ce qu'elle est liée aux produits présents dans les granules? Ce type d'expérience ne peut pas le démontrer car les sources de contamination sont multiples (air, alimentation...). Il faudrait un beaucoup plus grand nombre d'individus, de terrains sur une plus longue durée. Il faudrait une étude épidémiologique beaucoup plus vaste. C'est tout le problème de la toxicologie. Car, ici, on n'est pas dans un accident industriel avec des produits chimiques en grandes concentrations dans l'atmosphère. On est dans une exposition répétée à des petites doses de substances. C'est une toxicité que l'on qualifie de chronique voire même de toxicité à long terme. Elles sont toujours plus difficiles à mettre en évidence", commente le Dr. Corinne Charlier.