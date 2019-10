Terra Wash : une alternative à la poudre à lessiver qui tient dans un tout petit sac

Rien de tel qu’un bon bavoir rempli de nourriture pour tester un nouveau produit lessive… Aujourd’hui, Niels a déjeuné avec son parrain pendant que son père rassemblait le linge sale. Vite un dernier tissu, et c’est parti pour la buanderie.

Nous avons suivi le papa de Niels jusque-là, et au moment d’utiliser son produit de lessive traditionnel, nous lui proposons un autre produit : Terra Wash. Ce produit est "sans détergent, sans ajout de parfum, sans produit chimique et sans agent de blanchiment". "C’est vrai qu’on cherche toujours quelque chose pour la peau sensible pour notre petit. Ça peut le faire, on va essayer" déclare David Baelen, le papa de Niels.

Un petit sac en polyester et nylon avec à l’intérieur, du magnésium hautement purifié

Terra Wash, c’est un produit qui se présente sous la forme d’un petit sac en polyester et nylon avec à l’intérieur du magnésium hautement purifié. Au contact de l’eau, le magnésium génère des bulles d’hydrogène censées éliminer la saleté. De quoi faire rêver David, qui a hâte de voir le résultat… Au moment d’ouvrir la machine à lessiver, nous pouvons remarquer que les taches incrustées sont toutes parties. Idem pour la boue séchée sur la combinaison et le riz collé sur le bavoir. Après une heure de machine, le linge est bel et bien propre, et aucun autre produit n’a dû être ajouté.

Terra Wash promet aussi de tenir sur la durée, soit 365 jours. Idéal pour amortir le prix, 55 euros plus les frais de livraison.

Deux trois mois plus tard, David nous a fait un petit feedback par rapport au produit. Le petit sac est toujours en très bon état quelques mois plus tard, ça fonctionne très bien. Sauf peut-être pour des taches très tenaces, telles que pour de la fraise. Pour le reste, toute la petite famille est très convaincue par le produit…