Tentée par un recourbement de cils ?

C’est une pince qui va plier les cils. On peut réaliser cet effet chez soi et en quelques secondes. Pour un temps de recourbement qui dure la journée au moins. L'appareil coûte entre cinq et quinze euros. Si on l’utilise correctement, il n’est pas déconseillé pour les cils, mais il faut bien veiller à ne pas tirer sur les cils, et à ne pas l’utiliser après avoir mis le mascara, sinon il peut casser les cils.​​​​​​

​​​​​​L'avis de Laetitia:

- Ce n'est pas facile à faire soi-même

- On risque de faire un pli dans le cil, plutôt que de le recourber naturellement

- On risque de se pincer

- La tenue est relative en fonction du cil