Tendance : un chapeau pour vous tenir chaud

On pense souvent à mettre un manteau, des gants, mais on oublie de se couvrir la tête. Or certains disent que 20% de la chaleur corporelle sont perdus par une tête non couverte... Et l'hiver, c'est l'époque où l'on ressort les bérets, les casquettes, mais il y a aussi les chapeaux.

Le chapeau, moins porté depuis les années 60-70

C'est vrai qu'on le porte moins depuis les années 60-70. La cause : les voitures trop basses, où il fallait enlever son chapeau pour entrer, ensuite en 68 on a trouvé cet accessoire ringard, on se retrouvait avec une tête nue, bref c'était la liberté. Mais qu’on se le dise, le chapeau sera très en vogue cet automne! Les rares vrais chapeliers sentent vraiment la nouvelle tendance.

Les amateurs de vêtements chics sortiront en effet volontiers le chapeau en feutre, style New York des années 1920. C’est un accessoire qui affirme la personnalité de celui qui le porte. La tendance aussi aujourd'hui est de créer des chapeaux unisexes.

Parmi les chapeaux masculins, on retrouve le fameux Borsalino d'Alain Delon. "Borsalino" est une marque, ce n'est pas un modèle de chapeau, le nom du modèle c'est le Fedora. Il y en a de plusieurs modèles : le classique, à bord court, le Bogart, etc... Le chapeau d'Indiana Jones est un Fedora recourbé tout simplement à l'avant et à l'arrière.

Stetson, bob, pork pie et trilby

Ce que l'on voit aussi beaucoup c'est le chapeau style aventurier. Ce sontsurtout les Stetson qui sont spécialisés dans le style. On voit aussi avec cela que l'on porte souvent un chapeau pour se donner un style, en cuir c'est encore plus viril. Le summum c'est le chapeau "Crocodile Dundee" avec dents de croco. A l'opposé pour les super cool il y a le Bob. Ce sont d'ailleurs souvent les films ou les séries télés qui relancent la mode.

Il y a eu "Chapeau melon et bottes de cuir" mais cela n'a pas trop marché. C'était beaucoup c'était trop British, par contre les films de guerre on relancé le style Baroudeur. Il y a eu un style typiquement jazzman c'est le "Pork pie" avec sa variante le"Trilby", en hiver évidemment un chapeau en feutre et l'été il y aura l'indéboulonnable "Panama".

Niveau prix, tout dépend de la qualité. Sur les marchés et dans certains magasins on en trouve à partir de 10 - 15 euros. Ils sont souvent fait en matière bon marché qui ne tient pas la route, fibre de papier au lieu de vraie paille comme le Panama. Les vrais Panama cela peut aller selon la qualité jusqu'a plusieurs centaines d'euros.

Pour du feutre, un feutre épais résistera mieux à la pluie qu'un autre. On peut avoir un Fedora en plein feutre de laine à partir de 100 euros. S'il est fait en feutre de poils de lièvre, il peut monter à 180 - 200 euros, en poils de castor entre 250 et 300 euros, mais là vous en avez pour la vie...