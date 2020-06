Télétravail : qui vous couvre en cas d'accident ?

C’est l’un des enseignements de la crise : le télétravail , c’est possible et ça fonctionne pour de nombreux employés ! Ce travail à domicile pourrait occuper une place de plus en plus importante dans le monde du travail déconfiné.

Il faut préciser par écrit le lieu du télétravail et les horaires, et prévenir votre employeur si le lieu diffère occasionnellement.

Le chemin du travail, reconnu aussi pour les télétravailleurs

Mais l’assurance ne vous couvre pas uniquement lorsque vous êtes assis derrière votre bureau, devant votre ordinateur. La notion de "chemin du travail" est également reconnue pour les télétravailleurs. "Concernant les accidents du travail, nous avons en Belgique une loi et une jurisprudence très développées" nous explique Wauthier Robyns, Directeur d’Assuralia. "La loi s’est adaptée à l’évolution du travail et de la société. L’assurance de votre employeur vous couvrira à la maison, mais aussi lors de vos déplacements vers la crèche ou l’école de vos enfants ou encore vers le lieu de votre pause déjeuner."

Et parce que de plus en plus d’entreprises adoptent le télétravail, la loi a été adaptée afin de garantir l’égalité de traitement en cas d’accident du travail. Aucune distinction n’est faite entre le télétravail occasionnel (grève, neige, raison personnelle…) et le télétravail structurel (de façon plus régulière, et fixé individuellement dans un contrat de travail).

Entre 2014 et 2018, 49 accidents survenus en télétravail ont été enregistrés chez AXA Belgium. Des accidents qui surviennent dans 27% des cas le vendredi, un jour de télétravail populaire.

Sur ces 49 accidents, 20 concernaient une chute dans les escaliers ou sur une marche.

Les accidents les plus fréquents sont des accidents banals de la vie quotidienne, chutes ou heurts d’objets, nous confirme Wauthier Robyn.

Attentions aux rallonges ou aux câbles qui traînent…