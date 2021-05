Télétravail et assurance-auto : aurez-vous droit à une ristourne ?

Avec la pandémie et le télétravail obligatoire, votre voiture n’a peut-être pas beaucoup bougé depuis un an. Moins de déplacements, moins de risque d’accident. Quid de votre prime d’assurance-auto ? Avez-vous droit à des ristournes ? Petit tour d’horizon.

Crise sanitaire, confinement, télétravail obligatoire, certaines voitures ont moins roulé et même beaucoup moins et il y a eu moins d'accidents en principe. Faut-il donc renégocier son assurance auto ? Certains courtiers reconnaissent ces faits et ouvrent donc la porte à une renégociation des contrats pour les salariés. Mais, ce sera au cas par cas. Et, comme le rappelle Carlo, par ailleurs, attention à bien respecter les règles : un préavis de trois mois notamment avant de pouvoir changer de contrat.

Renégocier son assurance auto ? - On n'est pas des pigeons (81/183) - 12/05/2021 Crise sanitaire, confinement, télétravail obligatoire, certaines voitures ont moins roulé et même beaucoup moins et il y a eu moins d'accidents en principe. Faut-il donc renégocier son assurance auto ? Certains courtiers reconnaissent ces faits et ouvrent donc la porte à une renégociation des contrats pour les salariés. Mais, ce sera au cas par cas. Et, comme le rappelle Carlo, par ailleurs, attention à bien respecter les règles : un préavis de trois mois notamment avant de pouvoir changer de contrat.

Concept for car insurance and financial. © Getty Images

Mature mechanic explaining to female customer everything he wrote on report giving her roadside assistance © Getty Images

Alors, les compagnies d’assurance sont-elles prêtes à faire un geste ?

Il y aurait eu moins d’accidents en 2020, mais des sinistres plus coûteux.

Chez Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, on attend les chiffres avant de se prononcer. Mais d’ores et déjà, la porte-parole donne le ton : " A priori, oui, il y aurait eu moins d’accidents en 2020, mais des sinistres plus coûteux ".

On est ouvert à toutes sortes de solutions car il est normal que nous nous adaptions à la nouvelle réalité.

Chez certains courtiers, le son de cloche est pour le moins différent. Pour Antonio Angelicchio, le nombre de sinistres a diminué de façon spectaculaire et les accidents qui se sont produits sont moins graves. " Je n’ai pas de chiffres précis, nous dit-il, mais je vous assure que c’est spectaculaire ". Chez lui, du coup, on a décidé de faire du cas par cas. " On peut, par exemple, suspendre la prime pour un véhicule qui ne quitte plus le garage. On est ouvert à toutes sortes de solutions car il est normal que nous nous adaptions à la nouvelle réalité ".

Les sinistres ont diminué de 30%, une bonne affaire pour les compagnies d’assurances.

Chez Thierry Fastré, lui aussi courtier en assurances, le constat est le même, chiffres à l’appui. " Chez moi, les sinistres ont diminué de 30%, une bonne affaire pour les compagnies d’assurances, " dit-il ". Ici, peu de demandes de ristournes de la part des clients, mais le cas-échéant, Thierry Fastré serait prêt à défendre de telles demandes auprès des compagnies. " Dans le contexte actuel, cela me semble logique, dit-il.