Télétravail : avez-vous droit à des indemnités de votre employeur ?

Confiné, vous télétravaillez et vos consommations d’électricité et internet augmentent. Votre employeur peut vous octroyer des indemnités. Et en réalité : il devrait vous indemniser. Combien et comment ? On fait le point.

44% des travailleurs belges sont devenus, jusqu’à nouvel ordre, des télétravailleurs. Vous en faites partie ? En travaillant à domicile, ce sont directement vos consommations qui augmentent : électricité, chauffage, télécoms… Votre employeur peut vous octroyer des indemnités.

En réalité, votre employeur doit vous indemniser !

"Jusqu’à présent, l’Administration admettait (depuis 2014, au travers d’une circulaire) que vous soyez indemnité à concurrence de 20 € euros par mois pour l’usage à titre professionnel de votre ordinateur privé. 20 € s’ajoutaient si vous utilisez également votre connexion internet privée. Cela nous fait donc 40 € que vous pourriez obtenir sans difficulté de votre employeur à l’écoute de vos frais engagé pour le son compte. Mais ça, c’était jusqu’à la crise du coronavirus. " explique Emmanuel Degrève, conseil fiscal chez Deg&Partners

Cette indemnité pouvait être supérieure en fonction de la fréquence du télétravail, mais aussi des catégories et responsabilité des membres du personnel, propres à chaque entreprise. " Mais le 18 mars dernier, le Service des Décisions Anticipées s’est montré plus à l’écoute et sensiblement plus simplificateur. Il admet dorénavant qu’une indemnité pour travail à domicile de 126,94 euros pourra être accordée à toutes les catégories de personnel qui doivent télétravailleur en application des mesures prises contre le Covid-19. C’est une avancée notable, en toute sécurité " précise Emmanuel Degrève. " Même si l’employeur n’avait pas conclu formellement de convention de télétravail. Ces montants sont basés pour un travail à temps plein, il convient de le proratiser pour les temps partiels. Attention ! "