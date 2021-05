Techniques de désherbage : on a testé leur ergonomie

Le match du désherbage - On n'est pas des pigeons (89/183) - 25/05/2021 Le désherbage est de d'actualité. Il y a plusieurs techniques possibles mais quelle est la meilleure d'un point de vue ergonomique et sur le plan de l'efficacité ? Il y a, en fait, des précautions à prendre, pour le dos notamment, quelque soit la méthode utilisée. Ainsi, la méthode mécanique, avec une brosse à fils métalliques: elle permet de ne pas trop se baisser mais peut provoquer des torsions au niveau du dos et des épaules.Elle est très écologique. La méthode thermique, elle, peut provoquer des brûlures et des torsions aussi au niveau du dos. Elle est facile cependant et rapide. Le désherbant chimique, lui, peut amener des douleurs dans les doigts. Il est aussi rapide. Et, le désherbage manuel, très proche du sol, peut aussi provoquer des désagréments sur le plan ergonomique. Il est lui aussi très écologique. Enfin, un conseil, valable pour toutes les méthodes: le désherbage régulier, moins fatiguant.