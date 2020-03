Taxe Rose : quand les femmes paient plus cher que les hommes

Quels exemples ?

Parmi les exemples les plus connus, le rasoir. Mais on trouve aussi des différences de prix sur des jouets pour enfants (le jeu rose plus cher que le bleu) ou des parfums. Les exemples les plus flagrants restent les coiffeurs ou les pressings. Chez ces derniers, on justifie les prix plus élevés par le temps plus long consacré au repassage d’un chemisier par rapport à une chemise pour homme. Les matières seraient aussi plus délicates et parfois plus difficiles à traiter.

Sur internet, les exemples fourmillent. Mais tous ne sont plus vérifiables aujourd’hui.

Le phénomène serait-il moins important qu’auparavant ? Monté en épingle par les féministes ? Nous avons pu relever nous aussi des exemples mais il a fallu chercher un peu.