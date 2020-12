Tarif prosumer : Le photovoltaïque est-il toujours rentable en Wallonie ?

"Prosumer" ?

Contraction de producteur et consommateur, le prosumer est celui qui dispose de panneaux photovoltaïques (d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA) et qui est raccordé au réseau public (pour se fournir, et pour injecter de l’électricité).

Pourquoi parle-t-on de redevance ?

L’objectif de la CWaPE est de faire participer financièrement les prosumers pour l’utilisation de ce réseau. C’est pourquoi la Commission Wallonne pour l’Energie parle de redevance et non de taxe.