Système de traçage de valises : la solution pour ne plus les perdre ?

Brussels Airport vous permet de suivre vos valises - © Mongkol Chuewong - Getty Images

Comment tracer sa valise ? - On n'est pas des pigeons (133/214) - 08/07/2020 Et l'Europe détient même la palme avec 7 valises sur 1000 égarées. Bien entendu, l'histoire se termine bien pour l'immense majorité des cas, mais le stress du bagage perdu reste l'une des hantises du passager. Dans les aéroports, on installe de plus en plus des systèmes de traçage de valises, grâce à la technologie RFID, la radio-identification. C'est le cas à Brussels Airport, le système est fonctionnel depuis novembre 2020.