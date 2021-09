Sur la piste d'une nouvelle saison !

On pense déjà au ski - On n'est pas des pigeons (108/183) - 09/09/2021 On s'active déjà pour la prochaine saison de ski prévient Paul-Henri Burrion sur base des déclarations officielles françaises. Chez nous, les magasins de sport font pareil, ils sont prêts avec le matériel de l'an dernier qui ne sera pas bradé mais pas augmenté non plus. Dans les stations de ski, on est optimiste: les réservations commencent à arriver avec une demande d'assurance en cas d'annulation. Les skis eux aussi sont prêts.