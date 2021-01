Succès ou catastrophe pour ce début de soldes ?

Après une période très attractive dans les magasins avec les offres conjointes, reste-t-il encore du stock pour le mois des soldes ?

De la marchandise, il en reste oui et dans toutes les tailles ! "Vu qu'on a dû fermer pendant des mois, il reste beaucoup de marchandises !" Nous explique la responsable d'un magasin.

Par contre pour un début de soldes, c'est très calme ! "On n'a pas eu grand monde, c'est plus calme que d'habitude. L'année dernière, nous étions 4 vendeurs et ça n'arrêtait pas. Cette année, nous ne sommes que deux et on a peu de clients.". Nous raconte une vendeuse dans un magasin de vêtements.

Cependant, dans certains magasins spécialisés, la tendance est à l'inverse. Evidemment ça s'explique par la nature même du magasin. On y retrouve des équipements de randonner, de running ou encore de vélo. Depuis la covid, les gens ont beaucoup plus pratiquer ce genre d'activités.

La bonne nouvelle pour cette année, c’est que les remises de départ sont plus intéressantes qu'auparavant. Il faut bien trouver des arguments de vente pour faire venir le consommateur.