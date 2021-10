Stromae ou Angèle, qui signera le meilleur retour ?

C’est relativement inédit ! Stromae et Angèle, deux grandes stars belges et internationales qui font leur retour quasi en même temps, ça pose question.

Entre Stromae et Angèle, qui va adopter la stratégie de communication la plus intéressante ? © RTBF

Thierry Coljon , journaliste musical pour le journal Le Soir , fait la même analyse : "Je ne pense pas qu’ils se concertent parce que, chaque artiste, après ce long confinement, ces longs mois passés en studio, ils sont prêts. Et la raison principale, maintenant que tout est libre d’un point de vue consommation, les magasins, les salles de concerts, les achats… On approche des fêtes, donc, c’est normal, qu’eux deux, aussi bien qu’Adèle ou Coldplay ou Ed Sheeran, ils arrivent tous maintenant. Parce que c’est important de refaire du chiffre avant les fêtes de fin d’année."

La concurrence est donc rude pour le moment. Une bonne stratégie de communication est donc d’autant plus cruciale.

Que dire de celle de Stromae ? "La stratégie, elle est quand même essentiellement maintenant sur le web. Le titre a été publié jeudi soir, jeudi à minuit et le clip est arrivé un peu plus tard dans la journée à 18h00." rapporte Bruno Tummers.

"Il a toujours bien aimé surprendre et arriver là où on ne l’attendait pas. On savait que c’était imminent. On parlait d’un single avant l’hiver. Donc, c’est fait. La surprise, c’est qu’il a choisi le même jour qu’Adèle. Alors, c’est assez drôle de choisir le jour d’Adèle, qui est quand même assurée d’être numéro un mondial avec son single. Cela dit, en Belgique, Stromae a réussi son coup, puisqu’il est lui devant Adèle pour la Belgique." analyse Thierry Coljon.

En un mot, Stromae c’est la surprise.

Angèle, c’est encore une autre stratégie. Son single tant attendu devrait s’appeler "Je t’aime Bruxelles". Pas sûr ! Réponse dans deux jours, ce jeudi 21 octobre. Enfin, peut-être…

"Angèle, elle, communique via les réseaux sociaux, via Instagram. Tous les jours, il y a des stories d’Angèle. Ce n’est pas toujours passionna, mais ça lui permet de garder un lien avec ses fans parce qu’aujourd’hui, on ne peut plus se permettre de disparaître comme ça. Elle avait un peu fait du teasing, par exemple, hier, elle a posté une photo d’elle avec un Mug "I Love Brussels" l’air de dire, je reviens à Bruxelles, mais tout cela on n’en sait pas trop plus pour le moment. Tout cela est encore très mystérieux."