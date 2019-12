Star Wars : La vaste galaxie des produits dérivés

Si la saga a une fin avec ce IX Opus : "l’ascension de Skywalker", l’univers des produits dérivé Star Wars est infini et les inconditionnels de tous ces objets et jouets n’ont pas d’âge. Vaste galaxie que celle des produits dérivés aujourd’hui, et quel essor depuis 1977 !

On trouve donc des objets Star Wars à tous les prix et il y en a pour tous les goûts. Les prix commencent à 3,4 euros et cela peut monter jusqu’à des dizaines de milliers d’euros. Certains fans dépensent des fortunes. Aujourd’hui, on spécule même sur les jouets de la première génération. Thierry Tapy qui est un fan de la première heure mais qui n’est pas un acheteur compulsif, a déjà revendu un personnage 1800 euros alors qu’il l’avait acheté 600 euros. Certains personnages sont revendus 10.000 euros pièce !

Cédric Haleng, Marketing Manager pour les jouets Broze nous avoue que "ce sont surtout les premiers personnages qui se vendent le mieux. Le Vaisseau le faucon millénium est toujours dans le top des ventes. Mais ce qui a permis de faire décoller les ventes chez nous, ce sont les legos qui se sont mis il y a 20 ans à décliner l’univers Star Wars. Lego qui est le jouet le plus vendu en Belgique."

Et dans les rayons du magasin de jouet, des fans de 20 ans 25 achètent des legos star Wars de 20 à 1179 euros juste parce que cela leur rappelle leur enfance par nostalgie. Et pour les jeunes générations, depuis quelques années, de petites figurines aux proportions étranges ont envahi le marché : les FUNKO pop, leurs prix 14,95 euros et ils se vendent plutôt bien. David Kaufman, Concepteur de Road Sixty Geek explique "qu’une semaine de la sorte du film, les ventes des produits Star Wars ont explosé de 150% et qu’après le film cela va continuer selon lui car il y a tellement de développements possibles comme la série, des jeux. Cela risque de perdurer encore longtemps ! Le bébé Yoda est apparu dans la série et en très peu de temps, notre stock a été épuisé !"

Et tous ces produits rapportent beaucoup d’argent surtout que cette guerre d’étoiles existe depuis 42 ans. Mais il est difficile de connaître les chiffres exacts car Disney qui a racheté la Licence Star Wars en 2012 à Lucasfilm fait un black-out sur le montant des recettes mais pour le dernier opus en 2017 "les Derniers Jedie, ce serait plus d’1 milliards d’euros engrangé. Disney a le sourire en cette fin d’année car avec des films comme Avengers : Endgame, Le Roi Lion et La Reine des Neiges 2, c’est le premier studio de cinéma à dépasser les 10 milliards de dollars de recettes au box-office mondial… Et Star Wars n’est pas encore sorti !