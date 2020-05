Sports de contact et coronavirus ne font pas bon ménage

Mais pour les sports de contact, c'est plus compliqué. Le judo, la boxe, le karaté, la lutte, le taekwondo ou encore l'escrime, mais aussi tous les sports collectifs avec contact et ballon posent problème.

Depuis le début du confinement, les activités sportives comme le vélo ou la course à pied ont toujours pu continuer selon certaines règles de précaution. Le tennis et le golf ont quant à eux pu reprendre il y a peu en suivant certaines mesures de sécurité aussi.

Sac, abdominaux, pompages, course à pied, vélo... les boxeurs les plus motivés entretiennent leur condition physique individuellement . " S'entraîner seul, sans réelle perspective de reprise, ce n'est pas évident, le fait de pouvoir s'entraîner en groupe, ça motive " précise encore Rita.

Rita Chapelle nous explique: " Il y a un petit groupe avec des membres du club, ils sont suivis tous les jours, ils envoient leurs vidéos avec leur entrainement quotidien. Certains d'entre eux ont lâché car ils n'ont plus le moral, deux mois sans contact et sans émulation au sein du club, c'est dur sur la distance ".

Le rugby - © Photo and Co - Getty Images

Le rugby - © Lorado - Getty Images

Le rugby, sport collectif et de contact par excellence, se prépare aussi à une reprise en septembre : " mais sans trop savoir vers quoi on va " précise le président de la fédération Salvatore Zandonà :" L'état des lieux est le même que pour tous les sports collectifs. Un plan est entrain d'être écrit sur base des recommandations des hautes instances. On suit ce qui est possible de faire, et on adaptera notre plan de relance en fonction ".

Les normes sont les mêmes pour tous les sports.

La fédérations a prévu un temps de préparation individuelle spécifique au rugby et sans ballon.

" On aura ensuite une phase de reprise de jeu sans contact, et puis progressivement en fonction de ce qui sera autorisé une reprise du jeu avec contact léger et puis complet. Oui, le rugby est un sport de contact par excellence mais c'est la cas dans tous les sports collectifs : handball, football, basket... Il y a du contact et le simple fait qu'il y ait contact c'est la même chose pour tout le monde." Précise encore Salvatore Zandonà.