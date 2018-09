SOS : Présence de cafards dans une location de vacances

L’histoire commence en juillet dernier. Mélanie et Katty, deux téléspectatrices de Mouscon, s’envolent pour la Corse. Sur place, elles louent une voiture afin de faire le tour de l’île en s’arrêtant dans des logements réservés via la plate-forme Airbnb. Tout se déroule à merveille, jusqu’à leur arrivée à Ajaccio… Dans un premier temps, le logement semble parfait, conforme à la description et aux attentes de la famille. Mais rapidement, Mélanie et Katty déchantent : "On dépose nos valises, on commence à préparer à manger, et là, on voit quelques cafards". Les mauvaises surprises continuent. Les cafards sortent du four et des armoires, et la literie ne semble pas propre.

Le propriétaire se rend sur place et constate la présence des cafards

Elles préviennent Airbnb le soir-même, et contactent le propriétaire. Celui-ci se rend sur place, constate la présence de cafards. Il propose d’appeler une aide-ménagère pour le lendemain matin afin de nettoyer les armoires. Pour la famille, ce ne sera pas suffisant, Mélanie et Katty préfèrent réserver un autre logement, un peu plus loin sur leur parcours. Elles ne passent donc qu’une nuit sur place au lieu de deux.

Dans un premier temps, le propriétaire s’engage à rembourser la deuxième nuit. Mais à leur retour de vacances, le propriétaire signale qu’il ne souhaite plus les rembourser. La famille recontacte alors Airbnb pour obtenir le remboursement d'une nuit, soit 116 euros.

Un bon d'achat de 60 euros

Airbnb propose un bon d’achat de 60 euros, un montant jugé insuffisant par Mélanie et Katty. Elles contactent le service client à plusieurs reprises, pour faire part de leur mécontentement. Mais le dossier est clôturé, Mélanie et Katty ne parviennent pas à joindre un responsable pour plaider leur cause… elles se tournent alors vers notre émission.

Notre rédaction a tenté de joindre un responsable de la plate-forme. Après plusieurs tentatives, nous avons pu obtenir un contact téléphonique direct avec le responsable de la communication d’Airbnb pour la France et la Belgique.

Nous lui avons exposé la situation et fait parvenir photos et vidéos prises sur place. Une fois ce premier contact enfin obtenu, les choses s’accélèrent. Quelques heures plus tard, un mail arrive dans la boite de Katty : elle sera remboursée des 116 euros réclamés et pourra conserver le bon d’achat de 60 euros. Une décision rapide, en faveur de nos téléspectatrices.

Des expériences négatives très rares

Dans le courriel envoyé à Mélanie et Katty, Airbnb admet que "la gestion de cet incident n'a pas été à la hauteur du haut niveau de qualité que nous souhaitons atteindre". Airbnb rappelle également qu'il y a eu 300 millions d'arrivées voyageurs sur Airbnb et les expériences négatives sont extrêment rares.

L’histoire se termine bien, mais Mélanie regrette d'avoir été obligée de faire appel à un tiers pour obtenir satisfaction : "Le débat était clos même si nous n'étions pas d’accord. Il n’y avait pas de discussion possible. Nous, simples consommateurs, on ne parvient pas à obtenir une décision favorable".

Que faire si vous êtes confronté à une situation similaire?

La première chose est de réagir vite : N'attendez pas votre retour à la maison, mais contactez Airbnb dans les 24 heures qui suivent votre arrivée dans le logement. Cet élément sera déterminant pour la suite du dossier. Pensez également à prendre des photos ou des vidéos pour étayer vos propos.