SOS : Impossible pour Nino de retirer de l'argent aux distributeurs de sa banque ING

Nous sommes en 2018 et... il y a encore des distributeurs ou des agences bancaires qui sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Ancien pilote à l'armée et dans le civil, aujourd'hui pilote privé, Nino Peeters est en chaise roulante depuis presque huit ans. Et il est en colère car il a des gros soucis pour accéder à des distributeurs de billets et même à certaines agences de sa banque ING. Escaliers, margelles, sonnette qui sonne dans le vide, distributeurs en forme d'entonnoir, pictogrammes qui ne reflètent pas la réalité : l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec ou sans aide ne semble pas être la priorité de cette institution financière. Nous avons tenté de démêler le comment du pourquoi de cette situation inconfortable et de contacter la banque, pour que cela change.

Certains distributeurs ou agences bancaires sont encore inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Et même si certaines ont fait des travaux récemment, elles ne pensent pas toujours aux PMR. A Ixelles, porte de Namur, l'agence ING a transformé sa façade sans demande de permis. Caroline Pospoel, Cheffe de Cabinet de l'Echevine de l'Urbanisme Ixelles est formelle : Aucun permis n'a été demandé. Il y a une première infraction et ensuite, ils ont ajouté des distributeurs de billets et aucun n'est accessible aux PMR. Deuxième infraction. Ils risquent, après avoir déposé plainte au parquet, d'avoir une demande qui peut monter jusqu'à 100 000 euros. " A Etterbeek, il y a deux marches pour accéder à l'agence ING de Mérode ". Alice d'Andrimont, Architecte et Chef de Service à l'aménagement du territoire à l'administration communale, estime qu'il serait assez simple d'installer une rampe de façon définitive mais la banque n'a fait aucune demande dans ce sens. " Le dernier permis date de 1989. Or la commune n'y verrait aucun inconvénient, que du contraire. Aujourd'hui, tout niveau bâtiment doit prendre en compte les personnes à mobilité réduite. "

Nous avons contacté la banque ING qui était très étonnée qu'il y avait deux infractions pour les travaux de l'agence d'Ixelles. Quant aux nouveaux distributeurs en forme d'entonnoir, la banque a été formelle : " Ils seront adaptés fin octobre avec un cadre standard, accessible à tous. " Nino est ravi et espère que cela va se concrétiser. Pour l'agence Mérode, c'est plus compliqué. ING est locataire, la propriétaire du bâtiment doit donner son aval et aussi la commune car la banque nous dit qu'il est difficile d'avoir des permis. Étrange, la commune nous soutient le contraire et le code de l'urbanisme bruxellois aussi (RRU titre IV chapitre 5 article 15 équipements publics). La banque nous affirme juste avant notre émission avoir fait la demande auprès du propriétaire afin d’installer une plan incliné pour partiellement couvrir les marches qui mènent à l’entrée de l’agence. Les choses bougent.

Quant aux agences proprement dites ou au self banking, soit ils sont inaccessibles 24 heures sur 24 car ouverts en fonction des horaires de jour des agences ou de 5 à 23h30. Nino estime encore être victime de discrimination. Et en plus, il estime que les communications pour les PMR sont mensongères : " La banque signale de plus en plus d'agence avec un logo "accessible en autonomie" ou "accessible avec aide" mais cela ne correspond pas à la réalité. Par exemple l'agence de Mérode présente cet autocollant "accessible avec aide" alors qu'il y a deux marches d'escaliers pour s'y rendre et aucun moyen de prévenir l'agence de sa présence. L'agence Porte de Namur est signalée avec le logo "accessible avec aide" mais présente une marche et personne ne répond à la sonnette pour demander de l'aide. " Mais ING n'a pas la même lecture : " Les pictogrammes signalant "accessible avec aide" veulent dire que la personne à mobilité réduite peut accéder à l’agence avec de l’aide mais pas nécessairement de l’aide d’un employé de l’agence. S’ils peuvent aider, ils le feront évidemment mais il y a en effet des situations où il n’y a pas moyen d’appeler de l’aide de l’agence et il existe également des agences sans personnel. " Pourquoi alors mettre un pictogramme si la banque n'apporte aucun service supplémentaire?

Lors de notre tournage, nous avons aussi constaté que l'agence ING de la Gare du Nord présente une marche et ne permet pas l'accès en autonomie, bien qu'une signalétique indique "accessible en autonomie" devant la porte. Depuis, la banque a adapté le pictogramme. Il indique que l’agence est "accessible avec aide". Quant à l'installation d'une rampe, elle nous dit que c'est impossible car celle-ci empiéterait la voie publique. ING souligne aussi que dans toutes leurs rénovations majeures (environ dix agences par an), l’accessibilité est un point d’attention incontournable. Nino, c'est pour bientôt. ING s'y engage!