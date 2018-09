SOS Carlo : Que mettre sur les tartines des enfants à midi?

Pour Caroline, tous les matins c'est le même scénario : elle prépare le repas de midi des enfants. Dans ses préparations, elle a comme l'impression de tourner en rond ...

" Je ne sais pas trop quoi mettre sur les tartines, c'est souvent la même chose. Du jambon, du fromage en tranche, du boudin,... Mais à part ça, quand je vais faire des courses, je ne sais pas quoi acheter pour mettre dessus. C'est tout le temps la même chose. Et puis ça doit rester au chaud, car il fait souvent chaud dans les classes. Donc on n'a pas beaucoup de choix... " explique Caroline.

Pour remédier à la situation, elle a contacté notre équipe. Elle souhaite avoir des idées de lunck boxes, plus variées, plus équilibrées, qui peuvent être hors du frigo quelques heures, qui n'ont pas besoin d'être réchauffées. Et enfin, qu'elles soient agréables à manger pour ses enfants et aussi pratiques.

4 sources d'énergie chez les enfants pour une alimentation équilibrée

Pour Vinciane Goessens, diététicienne, les enfants ont idéalement besoin de quatre sources d'énergie pour avoir une alimentation équilibrée : des glucides pour leur concentration, ils ont aussi besoin d'une source de légumes crus, cuits ou en potage. Ils ont besoin d'un peu de matière grasse, et d'un apport protéique mais en faible quantité.

Muni de ses provisions, Carlo est retourné chez Caroline, où il a préparé de délicieux wraps accompagnés de bâtonnets de carotte, de tomates cerises et d'un houmous fait maison (à mettre dans une boîte à tartines à compartiments ou directement dans le wrap). Pour accompagner tout ça, une ou deux petites tranches de jambons, et le tour est joué!

Nos enfants se plaignent de la monotonie mais restent cependant néophobes

Une chose est sûre : nos enfants se plaignent de la monotonie mais ils sont cependant néophobes... Ne lâchez pas pour autant et essayez de nouvelles choses, même plusieurs fois de suite. Voici quelques petits conseils faciles, prenant en compte la chaîne du froid qui est souvent rompue. Quels ingrédients/quels aliments utiliser?