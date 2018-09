SOS Carlo : comment se débarrasser des mites alimentaires?

Anne a lancé un SOS, elle n'en peut plus! Elle ne sait que faire, les mites et les larves, elle en a soupé! Trop c'est trop!

On peut facilement se retrouver avec une centaine de mites

Si en ce qui concerne les mites du textile, il suffit de secouer les mites de vos habits, pour les mites alimentaires, c’est une autre paire de manches... Nous avons interrogé tout d’abord un scientifique de Gembloux, Frédéric Francis spécialiste des insectes. Il explique que chaque femelle peut pondre plusieurs dizaines d’œufs et que finalement on va se retrouver avec quelques centaines d'individus. " Ensuite quand il va y avoir une émergence, ces adultes vont se succéder rapidement et donc sur quelques jours, vous observez des dizaines, des centaines de petits papillons dans votre cuisine. En général, c'est ça qui vraiment interpellant. L'oeuf qui est déposé à l'extérieur de toute denrée est vraiment minuscule, donc on va avoir une première larve qui fait un millimètre. Par exemple quand certaines sutures de sachet sont cousues avec du fil, ce n'est aucun problème pour la larve de venir s'immiscer, de rentrer à l'intérieur et de pouvoir s'y développer ", explique-t-il.

Anne employait des pièges collants à mites, ce qui n'est pas très hygiénique car vous vous retrouvez toujours avec des mites vivantes plus des paquets de mites mortes collées... Imaginez le scénario. Pour résoudre le problème de Anne, Carlo est allé faire petit tour dans un magasin bio car ils connaissent le problème. En effet, les gens qui achètent de l’épicerie bio ont souvent plus de mites que d’autres pour une raison simple. Ces produits n’ont pas été bombardés d’insecticides et ils peuvent donc contenir des œufs de mites... Les produits à base d’huiles essentielles sont fortement conseillés. Les mites détestent les huiles essentielles.

Les huiles essentielles : l'arme fatale pour éradiquer les mites

En conclusion, si vous avez des mites notamment parce que vous achetez bio et en vrac, comme Anne, ne vous découragez pas. Il n'y a aucun risque sanitaire, donc on va pas lutter chimiquement contre quelque chose qui n'est pas très propre mais sans risques.

Gardez toujours à l'esprit que les larves sont petites et mobiles et qu’elles passent partout. Il faut donc nettoyer, terminer le nettoyage aux huiles essentielles pour mettre des boules qui diffusent des huiles essentielles. Si vous avez par exemple de la semoule dans vos armoires, qui est une forme de farine, laissez-la de 24 à 48 heures au surgélateur afin d'éliminer tout risques. Si vous achetez de la farine, des céréales ou des graines, mettez-les aussi au surgélateur. Pour tout ce qui est en vrac, armez-vous de contenants hermétiques. Avec toutes ces précautions, vous pourrez ainsi dire, normalement, au revoir aux mites.