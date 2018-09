SOS Carlo: Ça vaut vraiment le coup d'acheter ses légumes bio?

Noémie se demande : " Est-ce que ça vaut vraiment le coup d’acheter ses légumes biologiques? ".

Noémie est une jeune consommatrice motivée qui achète de préférence des légumes de saison. Elle se dit que si c’est de saison, c’est forcément peu traité aux produits chimiques, donc pourquoi acheter bio?

Pour répondre à la question de Noémie nous sommes d’abord allés à la rencontre de Blaise Hommelen, directeur de Certysis, un des organismes de certification du label Bio en Belgique.

Le label bio, c’est d’abord une garantie pour le consommateur. L’agriculture biologique c’est un ensemble de techniques et de bonnes pratiques mais ce label est très réglementé et Certysis et d’autres doivent rigoureusement contrôler l’application de ces méthodes. Les contrôles se font sur base administrative (les facturiers notamment sur l’achat de produits autorisés), sur base de la vérification des cultures et sur base d’analyse des produits finis.

Christophe Raty est aussi agriculteur, son jardin potager est situé juste en face du magasin qu’il fournit, il n'a pas pour autant de label bio. Le supermarché avec lequel Christophe travaille met l'accent sur les produits locaux, cultivés de manière la plus propre possible, mais le label bio n'est pas non plus forcément au centre des préoccupations du magasin.

Produits locaux et/ou produits bio, quelle solution pour Noémie?

On lui a trouvé des légumes dans lesquels elle peut avoir toute confiance! Des légumes certifiés bio, et des légumes de fournisseurs locaux, des saisonniers qui s’engagent à ne pas utiliser de traitements et d’engrais chimiques.

Dans un cas, la confiance est garantie par la loi, dans l’autre, c’est un contrat moral, mais les contrats moraux on en a besoin aussi dans l’alimentation.

Il y a vraiment une différence de méthodologie avec l’agriculture conventionnelle?

Oui, donnons juste un exemple issu de nos rencontres : La main d’œuvre. Pas question d'utiliser des désherbants chimiques, ça veut dire qu'au lieu de traiter tout seul son champ, Cédric Dumont de Chassart, agriculteur bio, doit faire appel à vingt personnes pour enlever les mauvaises herbes à la main!

Donc a priori, même si un distributeur nous promet le bio au prix du conventionnel, on comprend que pour un produit équitable, plus de main d’œuvre voudra dire plus cher, pareil pour celui qui travaille proprement sans certification.

Nos agriculteurs, que ce soit Cédric Dumont de Chassart qui a 45 ha ou Christophe qui a un petit potager, ils insistent tous les deux sur la localité. Cédric met d’ailleurs au point une marque afin de faire en sorte que ses produits soient identifiés par rapport à leur région de production.

Donc, en conclusion, pour manger propre il y a d’une part la certification bio et d’autre part le lien de confiance avec le fournisseur qui n’est pas forcément certifié. Ce lien de confiance est a priori plus fiable quand le fournisseur est proche et qu’il y a peu d’intermédiaires.