"Sors tes dents": une campagne de sensibilisation sur le commerce de l'ivoire illégal

Si vous possédez de l'ivoire chez vous, vous êtes invités à vous en débarrasser. En effet, à partir d'aujourd'hui, les Belges pourront aller déposer leurs objets en ivoire. Le SPF Santé publique, Pairi Daiza, le zoo d’Anvers et le zoo de Planckendael lancent la campagne "Sors tes dents" pour sensibiliser sur le commerce de l'ivoire illégal.

En Belgique, vous pouvez revendre de l'ivoire à la seule condition d'avoir un certificat CITES

Pour parler de cette campagne, nous avons interrogé Aleksandra Vidanovski, porte-parole de Pairi Daiza. Elle précise que la campagne de sensibilisation commence aujourd'hui 15 mai et se terminera le 12 août, lors de la journée internationale des éléphants. Cette campagne a un double but: tout d'abord rappeler les réglementations en termes de commerce de vieux ivoire, car il y a énormément de gens en Belgique qui ont de l'ivoire qui date de l'époque coloniale. Ensuite, la campagne vise également à rappeler qu'en Belgique la revente d'ivoire est possible, mais à condition de posséder un certificat CITES. Toute autre détention d'objet, toute autre revente sans certificat est illégale.

Cette campagne permet aussi de sensibiliser les gens sur le fait même de posséder de l'ivoire ou d'en acheter pendant les vacances. C'est l'une des deux raisons principales de l'extinction complète de l'espèce... Cela va conscientiser les gens. Avant de partir en voyage, il faut bien réfléchir et bien se renseigner lorsqu'on achète un souvenir qui peut être très beau mais qui, à l'importation, est illégal s'il n'a pas le certificat CITES et qui est réalisé à partir d'animaux.

Des containers pour vous débarrasser de l'ivoire

Pour vous débarrasser de l'ivoire, vous pouvez notamment vous rendre à Pairi Daiza, sans obligation de devoir entrer dans le parc. De fait, il y a un container à l'entrée du parking qui est vidé régulièrement et dont le contenant sera détruit à la fin de l'action, garantissant ainsi que l'ivoire ne retournera pas dans l'illégalité. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre au SPF Santé Publique, au zoo d'Anvers ou encore au zoo de Planckendael. Vous pourrez vous en débarrasser de manière anonyme, on ne vous demandera rien.

Adresse du SPF Santé publique à Bruxelles: Place Victor Horta 40 bte 10, 1060 Saint-Gilles.