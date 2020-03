" So Simply " : trouver un entrepreneur fiable

Le compagnie d’assurances AG vient de lancer sa plate-forme : le site www.sosimply.be permet à tout un chacun d’entrer en contact avec des professionnels fiables pour faire réaliser tous les travaux dans la maison.

De la plomberie au jardinage en passant par le chauffage ou la menuiserie, c’est un réseau de 300 professionnels qui est mis à disposition du consommateur. Un entretien de chaudière , un robinet à réparer, ou une fuite à détecter, l’équipe de " So Simply " s’assure du suivi de votre demande, de l’obtention du devis jusqu’à la réalisation des travaux.

" So simply " n’est pas la seule plate-forme du genre, il existe d’autres sites comme par exemple www.trustup.be. Et comme ces plates-formes sont gratuites et accessibles à tous, autant ne pas se priver pour les comparer.