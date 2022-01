Ski alpin : grâce au froid, les pistes de ski sont toujours ouvertes !

Les prévisions sont bonnes, il faudrait avoir fait une petite couche de neige, peut-être fin du week-end, ce serait parfait !

Arnaud Dubois, gestionnaire de l'Asbl Pistes de ski de la Baraque de Fraiture, est aux anges: "Ça fait plaisir de voir un peu de blanc dans ce paysage et surtout de voir du monde ! Les prévisions sont bonnes, il faudrait avoir fait une petite couche de neige, peut-être fin du week-end, ce serait parfait !"

La neige est arrivée le week-end dernier, et elle tient, précise Arnaud Dubois. "Et ça va continuer, le froid est bien présent."

On fait attention à ce que tout le monde se débrouille bien et qu’il n’y ait pas de souci au départ, on fait attention à la sécurité.

Sur les pistes et aux tire-fesses, du personnel d’un centre Sportif ADEPS Engreux. Angélique Dekoninck insiste: "On fait attention à ce que tout le monde se débrouille bien et qu’il n’y ait pas de souci au départ, on fait attention à la sécurité."

Louise est venue d’Anvers pour une première leçon de ski. Sa maman Nathalie est ravie, c'est une première étape avant les vacances de ski en Autriche qui se profilent.

Les sports d’hiver chez nous restent accessibles: 12 euros pour la location de skis la journée, plus 12 euros de forfait pour les remontées mécaniques.