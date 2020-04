Situation exceptionnelle pour le secteur touristique… Mais on garde espoir !

Des communes touristiques fortement touchées

Château - Bouillon - Ardennes - Belgique - © JoenStock - Getty Images

C’est un coup dur pour les 84.000 emplois que représente le secteur en Wallonie, mais aussi en pour les communes touristiques, comme Bouillon par exemple. Le château draine à lui seul entre 130.000 et 135.000 visiteurs par an. Pour la commune, l’absence de touristes est une catastrophe pour les finances communales : taxes sur les parkings, les terrasses, les nuitées, les campings… Autant de manque à gagner pour les communes touristiques.

La perte de recettes nous plombe budgétairement !

Nous explique Patrick Adam, Bourgmestre de Bouillon. "Sur un budget de 12 millions d’euros, on peut estimer à deux millions d’euros les recettes directes et indirectes du tourisme : taxes sur les campings, séjours, outils touristiques, le petit train… Nous allons toucher une compensation COVID19 de la Région Wallonne de 6592,69 euros. Ça couvre une série d’articles budgétaires pour un montant d’un million d’euros sur l’année… Proportionnellement, on se retrouverait avec une perte de 75.000 ou 100.000 euros et d’un autre côté une aide de 6600 euros. C’est une estimation jusqu’au 3 mai."

Une situation d’autant plus inquiétante que la commune a déjà été touchée par les scolytes, ces insectes qui ont ravagé les arbres et fait chuter les ventes de bois, sources de revenus très importantes à Bouillon, mais aussi dans d’autres communes touristiques, comme La Roche-en- Ardenne. Et il faudra aussi aider le secteur à redémarrer…

En Wallonie, les pertes pour avril sont déjà estimées à 89 millions d’euros.

En limitant l’estimation au chiffre d’affaires lié uniquement aux dépenses des touristes.