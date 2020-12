Shopopop : se faire payer pour livrer les courses à votre voisin

La toute première livraison Shopopop en Belgique date du 9 décembre dernier. Le tout premier livreur, Maged Andro, s'est rendu au Cora de Hornu, près de Mons pour prendre en charge les courses d'une cliente qui a commandé par internet. La formule est particulière. Tout le monde peut faire les courses de son voisin... mais pourquoi ? "Pour faire un peu d'argent en plus et être en contact avec les gens", Maged Andro gagne environ 5 euros pour chaque course.

Etre payé pour livrer les courses à vos voisins via une plate-forme collaborative ? C'est possible mais encore assez limité en Belgique. Le phénomène prend de l'ampleur avec l'arrivée du Français Shopopop au Cora de Hornu. Mais Colruyt a également développé son propre service, toujours en test, à Halle, Bruges et Gand.

Colruyt teste une plate-forme collaborative

L'initiative Shopopop est pratiquement unique en son genre en Belgique. Il n'y a que Colruyt qui poursuit actuellement un test de plate-forme collaborative à Gand et à Bruges. A Halle aussi... et c'est là que Bianca Paelinck a décidé de faire des livraisons dans son quartier. A chaque course, elle gagne 7 euros. La cliente de Collect and go devra, elle, débourser 12 euros 50.

Pour Colruyt, c'est un nouveau canal de livraison, ce dernier kilomètre est très important pour le client. Et ça fonctionne, comme le précise Hilde Marcelis, responsable des projets innovations chez Collect&Go - Colruyt : "On voit que ça fonctionne bien en région urbaine. Là, on a évidemment plus de clients et de livreurs "voisin" parce qu'il y a une densité plus importante. Mais c'est un service qui peut aussi être développé dans des villes ou des communes moins grandes".

Reste à voir maintenant quel sera le comportement du consommateur lorsque la crise sanitaire sera terminée, lorsque la crainte de sortir aura disparu.