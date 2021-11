Sécurité routière : les effets insoupçonnés du télétravail

C’est un phénomène récent, difficile à mesurer, mais bien réel. Avec l’essor du télétravail, de plus en plus de réunions se tiennent à distance. Par définition, à la maison. Mais parfois, ces réunions ont lieu derrière le volant. Sur le trajet retour de l’école des enfants ou sur le chemin du travail entre deux rendez-vous en présentiel.

"Le conducteur a tendance à considérer sa voiture comme le prolongement de sa maison ou de son bureau" , constate Benoit Godart, porte-parole Sécurité routière de l’Institut Vias.

On peut se poser la question de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident.

Malgré l’utilisation d’un kit main libre, ces visioconférences nécessitent des manipulations, par exemple pour activer le son ou la vidéo. Le conducteur jette un coup d’œil à l’écran lorsqu’il est directement interpellé, et surtout la concentration nécessaire pour la réunion entraîne une baisse de vigilance sur la route. "Forcément, si vous devez interagir avec des collègues, c’est toute une attention qui n’est pas accordée à la circulation, et évidemment, on peut se poser la question de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident.", souligne Benoît Godart.